IND vs NZ, ODI: 27 लिस्ट ए मैच, 1 सेंचुरी, 5 फिफ्टी, 18 विकेट, वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में शामिल हुआ LSG का यह धाकड़ ऑलराउंडर

IND vs NZ: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। आयुष बडोनी को सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है, उन्हें पहली बार भारतीय वनडे टीम में जगह मिली है।

BCCI की एक प्रेस रिलीज़ में कहा गया है, "भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर ने रविवार को वडोदरा के BCA स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान गेंदबाजी करते समय अपनी बाईं निचली पसली में तेज दर्द की शिकायत की। उनका आगे स्कैन किया जाएगा, जिसके बाद BCCI मेडिकल टीम एक्सपर्ट की राय लेगी।"

रिलीज़ में आगे कहा गया है, "वाशिंगटन को वनडे सीरीज के बाकी दो मैचों से बाहर कर दिया गया है। पुरुष चयन समिति ने आयुष बडोनी को उनकी जगह टीम में शामिल किया है। बडोनी राजकोट में टीम से जुड़ेंगे, जो दूसरे वनडे का वेन्यू है।"

सुंदर को पहली पारी के दौरान चोट लगी और पांच ओवर गेंदबाजी करने के बाद वह मैदान से बाहर चले गए। बाद में वह बल्लेबाजी करने आए, लेकिन विकेटों के बीच दौड़ते समय उन्हें साफ तौर पर परेशानी हो रही थी। हर्षित राणा के बाद नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने आए सुंदर ने केएल राहुल के साथ एक छोटी सी साझेदारी में रन-ए-बॉल सात रन बनाए, जिन्होंने 49वें ओवर में दो चौके और एक छक्का लगाकर मैच खत्म किया।

मैच के बाद ब्रॉडकास्टर से बात करते हुए राहुल ने कहा: "मुझे नहीं पता था कि वह (वाशिंगटन) दौड़ नहीं सकते। मुझे पता था कि उन्हें पहली पारी में थोड़ी चोट लगी थी, लेकिन मुझे चोट की गंभीरता के बारे में पता नहीं था। फिर भी, वह गेंद को बहुत अच्छी तरह से मार रहे थे। जब वह आए, तो हम पहले से ही लगभग रन-ए-बॉल की गति से रन बना रहे थे, इसलिए अनावश्यक जोखिम लेने की कोई जरूरत नहीं थी। उन पर ज्यादा दबाव नहीं था। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की, और अपना काम किया।"

बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राणा ने कहा: "वाशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन है। बल्लेबाजी करते समय उन्हें दर्द हो रहा था। हमारी मेडिकल टीम जांच करेगी और अपडेट देगी।" सुंदर ऋषभ पंत के बाद वनडे सीरीज से बाहर होने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें वडोदरा में पहले वनडे से पहले ट्रेनिंग के दौरान ऑब्लिक मसल टियर हो गया था।

ध्रुव जुरेल को पंत की जगह टीम में शामिल किया गया था। 26 साल के दिल्ली के ऑलराउंडर बडोनी ने 27 लिस्ट ए मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक सेंचुरी और 5 फिफ्टी के साथ 693 रन बनाए हैं और 18 विकेट भी लिए हैं। उन्होंने 2022 में डेब्यू करने के बाद से IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 56 मैच भी खेले हैं, जिसमें उन्होंने 963 रन बनाए हैं और सीमित बॉलिंग में 4 विकेट लिए हैं।

भारत ने रविवार (11 जनवरी) को वडोदरा में पहला वनडे 4 विकेट से जीता। राजकोट में दूसरा मैच 14 जनवरी को खेला जाएगा, जिसके बाद 18 जनवरी को इंदौर में फाइनल वनडे होगा।