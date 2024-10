IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: भारतीय बॉलर की कुटाई?, आखिरी 4 ओवर में 58 रन बने, रचिन रविंद्र ने ठोके शतक, साउदी के साथ 112 रन की साझेदारी

Highlights IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: 97 गेंद में 112 रन की नाबाद साझेदारी की है। IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तीन विकेट लिए हैं। IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: रचिन रविंद्र ने शानदार शतक जमाया।

IND vs NZ 1st Test Day 3 Live Score: भारतीय बॉलर बेंगलुरु में तीसरे दिन बेदम दिखे। रचिन रवींद्र ने कमाल की शतकीय पारी खेली। रचिन रवींद्र और टिम साउदी ने 97 गेंद में 112 रन की नाबाद साझेदारी की है। लंच के समय रचिन रविंद्र 104 और टिम साउदी 49 रन पर खेल रहे थे। इन दोनों ने अंतिम 4 ओवर में 58 रन कूटे और चौके और छक्के की बारिश कर दी। रचिन रवींद्र और टिम साउदी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि इस सत्र में भारत को जो भी सफलता मिली थी, वह फेल हो गई। रचिन ने शानदार शतक जमाया। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने तीन विकेट लिए हैं।

