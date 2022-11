भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच रद्द होने के बाद क्या बोले भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या

Highlights भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच रद्द होने के बाद कहा मैच नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने मैच रद्द होने पर जताई निराशा रविवार को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है

IND vs NZ 1st T20I: वेलिंगटन में भारी बारिश ने शुक्रवार को स्काई स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की श्रृंखला के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय को रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। जिस समय टॉस होना था, उस समय वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में भारी बारिश हो रही थी। पूर्वानुमान में अधिक भारी बारिश और यहां तक ​​कि आंधी की उम्मीद के साथ सुधार की उम्मीद कम थी।

बारिश कम होने का कोई संकेत नहीं मिलने पर अंपायरों ने दो घंटे बाद खेल रद्द कर दिया। रविवार को तीन मैचों की सीरीज के दूसरे मैच पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। माउंट माउंगानुई के लिए तूफान की भविष्यवाणी की गई है।

मैच रद्द होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा, "भारत के खिलाफ खेलना हमेशा अच्छा होता है, वे खेलने के लिए एक बेहतरीन टीम हैं, लेकिन निश्चित रूप से आज ऐसा नहीं होना चाहिए था।"

वहीं भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, न्यूजीलैंड एक महान देश है, खेलने के लिए शानदार जगह है। मैच नहीं हो पाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से लोग काफी पहले आ गए थे, हम उत्साहित थे लेकिन यह एक ऐसी चीज है जिसे हमें पेशेवर क्रिकेटरों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मैं जानता हूं कि बाकी लड़के वही करेंगे जो प्रबंधन और कप्तान कहेंगे, वे सभी पेशेवर हैं। ये लोग उम्र से तो छोटे हैं, अनुभव से नहीं।

