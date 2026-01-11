IND vs NZ, 1st ODI: कोहली की 93 रनों की पारी, टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे

इस जीत में विराट कोहली की 93 रनों की पारी अहम रही, जिससे भारत ने 301 रनों के लक्ष्य को छह गेंद शेष रहते हुए अपने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। 

IND vs NZ, 1st ODI: कोहली की 93 रनों की पारी, टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीता पहला वनडे

IND vs NZ, 1st ODI:टीम इंडिया ने रविवार को वडोदरा में न्यूजीलैंड को पहले एकदिवसीय मुकाबले में 4 विकेट से मात दी। इस जीत में विराट कोहली की 93 रनों की पारी अहम रही, जिससे भारत ने 301 रनों के लक्ष्य को छह गेंद शेष रहते हुए अपने छह विकेट खोकर हासिल कर लिया। 

कोहली के अलावा कप्तान शुभमन गिल ने 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। जबकि उपकप्तान श्रेयस अय्यर ने 49 रन बनाए। केएल राहुल (29 रन*) और हर्षित राणा  (29 रन*)  ने टीम इंडिया को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। राणा ने गेंदबाजी में भी दो विकेट झटके। 

वहीं इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने शानदार लड़ाई लड़ी। जब कोहली और अय्यर क्रीज पर थे, तब वे काफी पीछे थे। ऐसा लग रहा था कि भारत कुछ ओवर बाकी रहते ही आसानी से जीत जाएगा। लेकिन आप न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में नहीं ले सकते, भले ही उनके कुछ रेगुलर खिलाड़ी टीम में नहीं थे, उन्होंने कड़ी टक्कर दी और भारत को जीत के लिए मेहनत करवाई। 

रोहित शर्मा (26 रन) ने अच्छी शुरुआत की लेकिन पावरप्ले में ही आउट हो गए। गिल को नई गेंद के सामने थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जब कोहली उनके साथ आए तो उन्होंने लय पकड़ ली। भारत का नंबर 3 का बल्लेबाज इरादे के साथ मैदान पर उतरा, गेंदबाजों पर हमला करना शुरू किया और लगातार कई चौके लगाए। उन्होंने अपनी पारी में 91 गेंदों का सामना करते हुए 8 चौका और एक छक्का लगाकर 93 रनों की पारी खेली। 

इससे पहले, डेरिल मिशेल ने शानदार अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड को आठ विकेट पर 300 रन बनाने में मदद की। मिशेल, जो भारत के सुपरस्टार कोहली और रोहित के बाद दुनिया के नंबर 3 रैंक वाले खिलाड़ी हैं, ने अपनी जुझारू पारी से उम्मीदों पर खरे उतरे, जिससे मिडिल ऑर्डर के ढहने के बीच न्यूजीलैंड को बहुत ज़रूरी सहारा मिला। मिशेल ने 71 गेंदों में पांच चौकों और तीन छक्कों की मदद से 84 रन बनाए।

