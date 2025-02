IND vs ENG, 2nd ODI: वरुण चक्रवर्ती ने भारत के लिए किया वनडे डेब्यू

IND vs ENG, 2nd ODI: भारतीय रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को रविवार को कटक में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे मैच से पहले अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का मौका दिया गया है। वरुण का वनडे डेब्यू टी20 में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद हुआ है। इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में तमिलनाडु के इस गेंदबाज ने 14 विकेट झटके। 33 वर्षीय वरुण ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने तमिलनाडु के लिए 12.16 की अविश्वसनीय औसत से 18 विकेट लिए।

23 लिस्ट-ए खेलों में वरुण ने 14.13 की औसत से 59 विकेट लिए हैं, जबकि प्रति ओवर सिर्फ 4.28 रन दिए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने संकेत दिया था कि वरुण चैंपियंस ट्रॉफी टीम में आखिरी समय में जगह बनाने के दावेदार हैं, साथ ही उन्होंने उनके टी20 प्रदर्शन की भी तारीफ की थी।

रोहित ने कहा, "मैं समझता हूं कि यह टी20 प्रारूप था, लेकिन उसमें कुछ अलग है। इसलिए हम बस एक विकल्प चाहते थे और देखना चाहते थे कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। जाहिर है कि सीरीज के दौरान हमें उसे किसी चरण में खेलने का मौका मिलेगा और देखना होगा कि वह क्या करने में सक्षम है। अभी हम इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम उसे लेंगे या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वह दावेदारी में होगा। अगर चीजें हमारे लिए अच्छी तरह से प्लान होती हैं और वह वही करता है जो जरूरी है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है।"

