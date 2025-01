IND vs ENG, 1st T20I: कोलकाता में पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग XI की घोषणा, कप्तान बटलर ने इस खूंखार बॉलर को किया शामिल

Highlights IND vs ENG, 1st T20I: मैच में टॉस शाम 6.30 बजे होगा। IND vs ENG, 1st T20I: 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। IND vs ENG, 1st T20I: वनडे और टी20 में भी कोच बनाया गया है।

IND vs ENG, 1st T20I: इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने भारत के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए प्लेइंग इलेवन की घोषणा कर दी है। 5 मैचों का पहला मैच 22 जनवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में इंग्लैंड सफेद गेंद क्रिकेट में प्रवेश कर रहा है। 2022 में पदभार संभालने के बाद से न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने टेस्ट टीम में बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया था। मैथ्यू मॉट के इस्तीफा देने के बाद मैकुलम को वनडे और टी20 में भी कोच बनाया गया है। मैच में टॉस शाम 6.30 बजे होगा और 7 बजे से मैच शुरू हो जाएगा।

Firepower with bat and ball 💥



Brendon McCullum has named the first white-ball team of his reign for tomorrow's opening IT20 v India 💪 pic.twitter.com/DSFdaWVPrB — England Cricket (@englandcricket) January 21, 2025

IND vs ENG, 1st T20I: बेन डकेट, फिल साल्ट (विकेटकीपर), जोस बटलर (कप्तान), हैरी ब्रुक, लियाम लिविंगस्टोन, जैकब बेथेल, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, मार्क वुड।

2023-24 में सात महीनों के भीतर अपने टी20 और 50 ओवर के विश्व कप खिताब का बचाव करने में इंग्लैंड की विफलता के बाद मॉट ने पिछले साल पद छोड़ दिया था। नतीजतन मैकुलम को सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम की किस्मत को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी दी गई है। भारत के साथ पांच मैचों की T20I सीरीज के बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी।

Arrival at Eden Gardens 👋



Follow the lads as they take in the ground for the first time 🤩 pic.twitter.com/jkYB3hYUmp — England Cricket (@englandcricket) January 20, 2025