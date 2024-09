IND vs BAN 2nd Test Day 2 LIVE Updates: कानपुर में बारिश के कारण देरी से शुरू होगा मैच, भारत-बांग्लादेश मुकाबले पर छाए बादल; क्या बारिश कर देगी खेल खराब?

IND vs BAN 2nd Test Day 2 LIVE Updates: भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले टेस्ट मैच के दूसरे दिन बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी हो रही है। बीसीसीआई ने शनिवार सुबह मैच में देरी होने की सूचना दी है। मैच सुबह करीब साढ़े नौ मैच शुरू होने वाला था लेकिन बारिश के कारण ऐसा नहीं हो सका। दरअसल, मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हो रहा है लेकिन शहर में मौसम खराब है।

इससे पहले कानपुर में मैच के पहले दिन बारिश के कारण केवल 35 ओवर ही फेंके जा सके। बांग्लादेश ने स्टंप तक 107/3 का स्कोर बनाया और काली मिट्टी की पिच पर भारतीय गेंदबाजों द्वारा परखे जाने के बाद मुश्किल में है। पिच नम थी और तेज गेंदबाजों ने पारी की शुरुआत में ही इसका भरपूर फायदा उठाया।

उन्होंने बल्लेबाजों की गेंदों को लगातार परखा, लेकिन मेहमान टीम ने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और मोमिनुल हक के बीच 51 रन की साझेदारी करके वापसी की। हालांकि, स्पिन के उस्ताद रवि अश्विन ने दूसरे सत्र की शुरुआत में शांतो को एलबीडब्ल्यू आउट करके मैच की लय को तोड़ा। दूसरे सत्र में केवल नौ ओवर ही फेंके जा सके थे, लेकिन खराब रोशनी के कारण खेल रोक दिया गया और बारिश ने फिर से खेल को रोक दिया।

India Vs Bangladesh | The start of play for Day 2 in Kanpur has been delayed due to rain, tweets BCCI. pic.twitter.com/Z1Xm2gXTfV