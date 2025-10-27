IND vs AUS T20: 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज, लेग स्पिनर एडम जंपा इस टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

IND vs AUS T20 LIVE: पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कैनबरा (29 अक्टूबर), मेलबर्न (31 अक्टूबर), होबार्ट (दो नवंबर), गोल्ड कोस्ट (छह नवंबर) और ब्रिस्बेन (आठ नवंबर) में खेले जाएंगे।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 27, 2025 20:03 IST

IND vs AUS T20 LIVE Adam Zampa miss 5-match T20 International series against India due personal reasons Tanveer Sangha replacement | IND vs AUS T20: 29 अक्टूबर से टी20 सीरीज, लेग स्पिनर एडम जंपा इस टीम से बाहर, इस खिलाड़ी को किया शामिल

file photo

Highlightsजंपा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। शुरुआत करते हुए 31 रन देकर चार विकेट लिए थे।अपनी लेग स्पिन से 10 विकेट लिए हैं।

मेलबर्नः ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर एडम जंपा निजी कारणों से भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने उनकी जगह तनवीर संघा को टीम में शामिल किया है। यह श्रृंखला बुधवार को कैनबरा में शुरू होगी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार जंपा अपने दूसरे बच्चे के जन्म के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे।

तेईस वर्षीय संघा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं और अपनी लेग स्पिन से 10 विकेट लिए हैं। बिग बैश लीग (बीबीएल) में सिडनी थंडर के नियमित सदस्य संघा ने 2023 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यादगार शुरुआत करते हुए 31 रन देकर चार विकेट लिए थे।

संघा इस वर्ष की शुरुआत में भारत दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया ए टीम का भी हिस्सा थे। उन्होंने भारत ए के खिलाफ तीन एकदिवसीय मैचों में सात विकेट लिए थे। जंपा पर्थ में भारत के खिलाफ पहले वनडे में नहीं खेल पाए थे, लेकिन अगले दो मैच में खेले थे। पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच कैनबरा (29 अक्टूबर), मेलबर्न (31 अक्टूबर), होबार्ट (दो नवंबर), गोल्ड कोस्ट (छह नवंबर) और ब्रिस्बेन (आठ नवंबर) में खेले जाएंगे।

