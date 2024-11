IND vs AUS: दबाव में ऑस्ट्रेलिया टीम, खराब फॉर्म वाले बल्लेबाज मैदान से बाहर!

IND vs AUS PM XI: ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं ने पर्थ टेस्ट में हार के बाद राष्ट्रीय टीम के खराब फॉर्म में चल रहे किसी भी बल्लेबाज को कैनबरा में भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री एकादश की टीम में शामिल नहीं करने का फैसला किया है। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया था। इसके बाद उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों पर एडिलेड में छह दिसंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच से पहले दबाव बढ़ गया है। मार्नस लाबुशेन (02, 03) और स्टीव स्मिथ (00, 17) जैसे बल्लेबाज पहले टेस्ट मैच में रन बनाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आए।

इसके बाद पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क सहित कई पूर्व खिलाड़ियों ने एडिलेड में दिन रात्रि टेस्ट मैच से पहले जोश इंग्लिश सहित इन खिलाड़ियों को अभ्यास मैच में उतारने की अपील की थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के टीम प्रबंधन ने इस तरह की अपील को खारिज कर दिया। सिडनी मार्निंग हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार,‘‘ ऐसा फैसला इसलिए किया गया है क्योंकि खिलाड़ियों के लिए अपने घर में समय बिताना महत्वपूर्ण है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को पांच मैच की श्रृंखला के अगले मैच से पहले उनके टेस्ट बल्लेबाजों का आकलन करने का मौका नहीं देना चाहती है।’’ ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने भी कहा कि वह कैनबरा में होने वाले अभ्यास मैच के लिए टेस्ट टीम के किसी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहते हैं।

मैकडोनाल्ड ने कहा,‘‘नहीं हमारे दिमाग में ऐसी बात नहीं आई है। हमें लगता है कि गर्मियों के व्यस्त सत्र के लिए हमने अच्छी तैयारी की है। एडिलेड टेस्ट मैच के लिए हम अच्छी तैयारी करेंगे।’’ उन्होंने कहा,‘‘हम श्रृंखला शुरू होने से पहले केवल शुरुआती टेस्ट मैच के बारे में सोच रहे थे। आप हमेशा गर्मियों के सत्र की अच्छी शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में ही पांचवें टेस्ट मैच के बारे में सोचना शुरू कर दो। जीत हासिल करना महत्वपूर्ण होता है और हम अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए इस पर काम कर रहे हैं।’’ मैकडोनाल्ड ने कहा,‘‘ शुरू में हमारा पूरा ध्यान पहले टेस्ट मैच पर था और आपने देखा होगा कि हमने इसके लिए किस तरह से तैयारी की थी। हम सहज थे और हमारे प्रदर्शन के लिए तैयारी कोई बहाना नहीं है।’’

प्रधानमंत्री एकादश में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को शामिल किया जाता है। कैनबरा में गुलाबी गेंद से होने वाले इस दो दिवसीय मैच में सैम कोन्स्टास और मैट रेनशॉ और तेज गेंदबाज स्कॉट बोलैंड जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम सोमवार को एडिलेड में एकत्रित होगी इसमें इंग्लिश और लाबुशेन भी शामिल होंगे। लाबुशेन भले ही खराब फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन दिन रात्रि टेस्ट मैच में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है जिसके दम पर उन्हें अंतिम एकादश में जगह मिलना तय है। मैकडोनाल्ड ने कहा,‘‘हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपना उसी तरह का खेल खेलें जैसा हम खेलना चाहते हैं। हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं कि हम पहला मैच इतने रन से हार गए। अगले टेस्ट मैच के लिए यह कोई मायने नहीं रखता है।’’