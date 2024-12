IND vs AUS Live Score: भारतीय फैन्स निराश, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार! सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर

IND vs AUS Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यहां खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन रविवार का स्कोर इस प्रकार रहा। भारत पहली पारी: 180 रन ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी: 337 रन रही। नाथन मैकस्वीनी (10*) और उस्मान ख्वाजा (9*) को तीसरे दिन मात्र 19 रन के लक्ष्य का पीछा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यह मेजबान टीम के लिए 10 विकेट की व्यापक जीत थी क्योंकि उन्होंने श्रृंखला में वापसी करते हुए इसे 1-1 से बराबर कर दिया। पैट कमिंस ने अपना 13वां टेस्ट पांच विकेट का कारनामा किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन की शुरुआत में भारत को सिर्फ 175 रन पर समेट दिया।

भारत दूसरी पारी: यशस्वी जायसवाल का कैरी बो बोलैंड 24 लोकेश राहुल का कैरी बो कमिंस 07 शुभमन गिल बो स्टार्क 28 विराट कोहली का कैरी बो बोलैंड 11 ऋषभ पंत का स्मिथ बो स्टार्क 28 रोहित शर्मा बो कमिंस 06 नीतिश कुमार रेड्डी का मैकस्वीनी बो कमिंस 42 रविचंद्रन अश्विन का कैरी बो कमिंस 07 हर्षित राणा का ख्वाजा बो कमिंस 00 जसप्रीत बुमराह नाबाद 02 मोहम्मद सिराज का हेड बो बोलैंड 07 अतिरिक्त: (बाई: 05, लेगबाई: 02, नोबॉल: 03, वाइड:03) 13 कुल योग: (36.5 ओवर में सभी आउट) 175 रन रन विकेट पतन: 1-12, 2-42, 3-66, 4-86, 5-105, 6-128, 7-148, 8-153, 9-166 गेंदबाजी: स्टार्क 14-1-60-2 कमिंस 14-0-56-5 बोलैंड 8.5-0-51-3 जारी।

🇦🇺 1 - 1 🇮🇳



The #ToughestRivalry is heating up! With the series level, all eyes now turn to the Gabba! 😮‍💨#AUSvINDOnStar 3rd Test 👉 SAT, 14th DEC, 5:20 AM onwards! #BorderGavaskarTrophypic.twitter.com/jEaD36rvUi