IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test: बारिश ने खराब किया खेल, ऑस्ट्रेलिया के 19/0 स्कोर के साथ रुका मैच; जानें फिर कब शुरू होगा मैच

IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test: इस समय ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट क्रिकेट खेला जा रहा है। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने शनिवार को गाबा के ब्रिसबेन में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच में पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही बल्लेबाजी शुरू की और कुछ ही देर में बारिश ने मैच का मजा किरकिरा कर दिया। हालांकि, बूंदाबांदी इतनी हल्की थी कि उन्हें सुपरसॉपर की भी जरूरत नहीं पड़ी। वे इसे पुराने ढंग से कर रहे हैं, जैसे कि दो मिनी वैन पर रस्सी बंधी होती है जो मैदान के चारों ओर चक्कर लगाती हैं।

It's Rohit Sharma who has won the toss & opted to bowl first at the Gabba!

What do you make of this decision?





हल्की-हल्की बारिश अभी भी जारी है और इसके होने तक मैच रुका रहेगा। जबकि दोनों ही टीमें बारिश के रुकने का इंतजार कर रही है जिससे खेल को फिर से शुरू किया जा सके।

भारतीय दृष्टिकोण से, वे उम्मीद कर रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश न हो और आउटफील्ड बहुत ज्यादा गीली न हो, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद को हर बार फील्ड पर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से वे थोड़े राहत महसूस करेंगे।

"Batting's not gonna be easy!" 👀





फिलहाल ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 19/0 है। अब तक के खेल में भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने नई गेंद संभाली है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बुमराह ने लेग-साइड में एक स्लिप डाली, जहां गेंद बाउंड्री के लिए चली गई और उन्होंने उस्मान ख्वाजा को एक जाफर भी फेंका, जो बाहरी किनारे से टकराया। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करने के बाद, भारत को इस सुबह के सत्र में कम से कम दो विकेट लेने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि भीड़ भी अच्छी तरह से बढ़ रही है। यह ऑस्ट्रेलियाई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, दूसरी ओर उनके पास दिन भर बल्लेबाजी करने के लिए शीर्ष चार में से एक बल्लेबाज है।

Here's a look at India & Australia's Playing XI in the Gabba Test!



🇮🇳: Jadeja & Akash Deep replace Ashwin & Harshit Rana!

🇦🇺: Josh Hazlewood comes in for Scott Boland!

टीमें:

ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): उस्मान ख्वाजा, नाथन मैकस्वीनी, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप