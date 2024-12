IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test Day 2: खेल के दूसरे दिन की शुरुआत, बुमराह ने मैकस्वीनी को किया आउट; जानें ऑस्ट्रेलिया का स्कोर

IND vs AUS LIVE Cricket Score, 3rd Test Day 2: ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हो चुकी है। खेल शुरु होते ही भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाजों को आउट कर भारत को बढ़त दिला दी। बाएं हाथ के उस्मान ख्वाजा 21 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि नाथन मैकस्वीनी 9 रन बनाकर आउट हो गए।

इससे पहले दिन बारिश और खराब मौसम के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो पाया। हालांकि, दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया के मैदान में बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट की सुबह कुछ बारिश हो सकती है। हालांकि, क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह है कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, मौसम में थोड़ा सुधार होगा, इसलिए पूरी तरह से बारिश की संभावना नहीं है।

#WATCH | Cricket fans start to arrive at The Gabba, Brisbane as the Day 2 of the 3rd test of #BorderGavaskarTrophy between Australia and India to start at 5:50 am (IST)



The 5-match test series stands at 1-1

बात करें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के तीसरे टेस्ट के स्कोर और अन्य अपडेट की तो खबर लिखे जाने तक स्टीव स्मिथ और मार्नस दोनों ही मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं। यह दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण पारी है, खासकर स्मिथ के लिए। ऐसा नहीं है कि उनकी जगह खतरे में है या कुछ और, लेकिन श्रृंखला में चौथे स्थान पर वापस आने के बाद से उन्होंने कोई ऐसी पारी नहीं खेली जिसके बारे में बात की जा सके। पर्थ में दूसरी पारी में वे अच्छे दिखे और दोनों तरफ से कुछ खास नहीं हुआ। मार्नस का स्थान चिंता का विषय था, हालांकि, उन्हें उम्मीद होगी कि उनका अर्धशतक एक रन की शुरुआत होगी न कि एक रन की।

#WATCH | Australia vs India, 3rd Test, Day 2, #BorderGavaskarTrophy | The Gabba, Brisbane | An Indian cricket team fan says, "...Pitch is playing very simple. I think the first half hour of the play today will be crucial... Young guns need to step up, if they'll flourish, India…

गेंदबाजी में बदलाव

मोहम्मद सिराज आक्रमण में आते हैं और एक छोटी गेंद से शुरुआत करते हैं और यह अच्छी तरह से निर्देशित होती है। यहां भारत के लिए चीजें दिलचस्प हो जाएंगी क्योंकि बुमराह आक्रमण से बाहर हैं, क्या वे दबाव बनाए रख सकते हैं, यह देखना होगा। भले ही वे विकेट नहीं ले पाएं, लेकिन भारतीय गेंदबाज चीजों को कड़ा बनाए रखने की उम्मीद करेंगे। यह गेंद लगभग 25 ओवर की है और सीम के सपाट होने में ज्यादा समय नहीं लग सकता है।

साथ ही बीच में दो दाएं हाथ के बल्लेबाजों के साथ, रोहित शर्मा के लिए अपने बाएं हाथ के स्पिनर रवींद्र जडेजा को जल्दी आक्रमण पर लाना एक बुरा कदम नहीं हो सकता है।

#WATCH | Australia vs India, 3rd Test, Day 2, #BorderGavaskarTrophy | The Gabba, Brisbane | A cricket fan says, "...I was disappointed in Adelaide, India didn't play well. Yesterday, the game was washed out... It doesn't look like we are going to get a result in the third…

बता दें कि टेस्ट मैच का पहला दिन पहले ही 13.2 ओवर फेंके जाने के बाद रद्द हो गया था, जिसके कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मैच देखने आए 30,000 से अधिक प्रशंसकों को रिफंड जारी करना पड़ा। यह CA की नीति के कारण है, जिसके अनुसार कम से कम 15 ओवर फेंके जाने चाहिए, अन्यथा प्रशंसकों को रिफंड किया जाना चाहिए।