IND Vs AUS 4th T20I: शिवम दुबे ने एडम ज़म्पा की गेंद को स्टेडियम के बाहर मारा, अंपायर को मंगवानी पड़ी नई गेंद, VIDEO

IND Vs AUS 4th T20I:शिवम दुबे ने गुरुवार को चल रहे भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे T20I मैच में अंपायरों को बॉल बदलने पर मजबूर कर दिया। स्पिन हिटिंग के लिए मशहूर दुबे ने गोल्ड कोस्ट में एक ज़बरदस्त छक्का मारकर बॉल को स्टेडियम से बाहर भेज दिया। लेफ्ट-हैंडर का शॉट इतना ज़बरदस्त था कि अंपायरों को गेम के 11 ओवर बाद नई बॉल मंगवानी पड़ी।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे T20I में शिवम दुबे को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया। पिछले दो मैचों में दुबे नंबर 8 पर बैटिंग करने वाले थे, लेकिन गोल्ड कोस्ट में उन्हें नंबर 3 पर भेजा गया। शुरुआत में इस लेफ्ट-हैंडर ने थोड़ा समय लिया, कुछ गेंदों में सेट होने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने अपनी लय पकड़ी और ज़म्पा पर अटैक किया। इस लेफ्ट-हैंडर ने एक लेंथ डिलीवरी पर सीधा ग्राउंड के बाहर छक्का मारा।

New ball please! Shivam Dube sent that one way out of the stadium 👀#AUSvINDpic.twitter.com/H5px77NuIa — cricket.com.au (@cricketcomau) November 6, 2025

शॉट में इतनी ज़बरदस्त ताकत थी कि गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई। फैंस उसे ढूंढने के लिए इधर-उधर भागे लेकिन उन्हें सफेद कूकाबुरा गेंद नहीं मिली। नतीजतन, अंपायरों को मैच जारी रखने के लिए नई गेंद मंगवानी पड़ी। हालाँकि दुबे का प्रमोशन भारत के लिए मनचाहा नतीजा नहीं दे पाया।

117m six by Shivam Dube 😮😮 pic.twitter.com/SqurxXVQKi — samiya hijabi (@samiya_hijab) November 6, 2025

32 साल का यह खिलाड़ी ज़म्पा की गेंद पर लगाए गए छक्के को छोड़कर बाकी समय संघर्ष करता दिखा। उसने 18 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 122 था। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज नाथन एलिस की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गया। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने उसे लेग साइड की लाइन पर गेंद डाली, और दुबे एक सीधी-सादी गेंद पर चारों ओर शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए।

इससे पहले दिन में, इस ऑलराउंडर को टीम हडल में जोश बढ़ाते हुए देखा गया था। आमतौर पर यह काम कप्तान और टीम लीडर करते हैं, लेकिन दुबे को यह ज़िम्मेदारी दी गई थी। मुंबई का यह ऑलराउंडर भारत की T20I टीम का एक अहम हिस्सा बन गया है। हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों चोटों से जूझ रहे हैं, ऐसे में दुबे की तेज़ गेंदबाज़ी करने की क्षमता बहुत ज़रूरी हो जाती है।