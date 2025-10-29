IND vs AUS, 1st T20 Updates: मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, 3 मैच से बाहर नीतीश कुमार रेड्डी

IND vs AUS, 1st T20 Live Updates: नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है।

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 29, 2025 14:54 IST2025-10-29T14:53:56+5:302025-10-29T14:54:47+5:30

IND vs AUS, 1st T20 Live Updates All-rounder Nitish Kumar Reddy ruled out first three T20 Internationals against Australia due to neck spasms | IND vs AUS, 1st T20 Updates: मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, 3 मैच से बाहर नीतीश कुमार रेड्डी

file photo

Highlightsअब एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं।तीसरे एकदिवसीय मैच से बाहर हो गए थे। 22 वर्षीय खिलाड़ी इससे पहले भी चोटों से जूझता रहा है।

कैनबराः ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी गर्दन में ऐंठन के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों से बाहर हो गए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। रेड्डी क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच से बाहर हो गए थे। वह अब एक नई परेशानी से जूझ रहे हैं।

बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘नीतीश कुमार रेड्डी पहले तीन टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। एडिलेड में दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स की चोट से उबर रहे इस ऑलराउंडर ने गर्दन में ऐंठन की शिकायत की है, जिससे उनकी रिकवरी प्रभावित हुई है। बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी प्रगति पर नज़र रख रही है।‘‘ यह 22 वर्षीय खिलाड़ी इससे पहले भी चोटों से जूझता रहा है।

Open in app
टॅग्स :Australia Cricket TeamTeam Indiaऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमटीम इंडिया