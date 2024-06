IND vs AFG, T20 World Cup 2024: अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्यकुमार ने टूर्नामेंट का चौथा सबसे तेज अर्धशतक लगाया

Highlights सूर्यकुमार ने भारत की पारी के 17वें ओवर में फ़ज़लहक फ़ारूक़ी की गेंद पर 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया हालाँकि, अगली गेंद पर वे 28 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ की धमाकेदार पारी में पाँच चौके और तीन छक्के शामिल थे

IND vs AFG, T20 World Cup 2024: भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने गुरुवार को बारबाडोस में अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर आठ मैच के दौरान मौजूदा टी20 विश्व कप का चौथा सबसे तेज अर्धशतक लगाया। सूर्यकुमार ने भारत की पारी के 17वें ओवर में फ़ज़लहक फ़ारूक़ी की गेंद पर 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। हालाँकि, अगली गेंद पर वे 28 गेंदों पर 53 रन बनाकर आउट हो गए। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ की धमाकेदार पारी में पाँच चौके और तीन छक्के शामिल थे।

अब तक कम स्कोर वाले इस टूर्नामेंट में, संयुक्त राज्य अमेरिका के आरोन जोन्स ने प्रतियोगिता का सबसे तेज़ अर्धशतक (22 गेंद) बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। उनके बाद मार्कस स्टोइनिस ने स्कॉटलैंड के खिलाफ़ 25 गेंदों में अर्धशतक बनाया और क्विंटन डी कॉक और ब्रैंडन मैकमुलेन ने 26 गेंदों में अर्धशतक बनाया।

