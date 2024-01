IND vs AFG: लगातार दो मैच में 0 पर आउट, तीसरे मैच में छक्कों की बारिश, जानिए वो 5 बड़े कारण, आईसीसी विश्व कप से पहले टीम को राहत, प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन, देखें आंकड़े

Highlights 69 गेंद में नाबाद 121 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। फिर 2 छक्के की मदद से तीन गेंद में 13 रन बनाए। दूसरी बार सुपर ओवर में 3 गेंद में एक छ्क्का और एक चौके की मदद से 11 रन बनाए।

IND vs AFG: ऐसे बहुत दिन नहीं होते, जब रोहित शर्मा की सफेद गेंद की चमक पर ग्रहण लग जाता है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो हुआ, सबने देखा। पहले और दूसरे मैच में कप्तान रोहित ने खाता नहीं खोला था और तीसरे टी20 मैच में तोड़फोड़ बल्लेबाजी की और तीन बार बल्लेबाजी करने आए। तीनों बार छक्कों की बारिश की।

रोहित ने पहले 69 गेंद में नाबाद 121 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। फिर 2 छक्के की मदद से तीन गेंद में 13 रन बनाए। फिर दूसरी बार सुपर ओवर में 3 गेंद में एक छ्क्का और एक चौके की मदद से 11 रन बनाए। रोहित को प्लेयर ऑफ द मैच और शिवम दूबे के प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

आईसीसी विश्व कप से पहले 5 बड़े कारण

1ः 14 माह के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार वापसी की और आईसीसी टी20 विश्व कप खेल सकते हैं।

2ः टी20 के कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव चोट के कारण नहीं खेले, लेकिन रिंकू सिंह और शिवम दूबे ने कमाल की पारी खेली और जीत दिलाई।

3ः यशस्वी जायसवाल ने दिखा दिया, वह बड़े मैच के खिलाड़ी और टी20 विश्व कप में धमाका करेंगे।

4ः रवि विश्नोई ने सुपर ओवर में कमाल की गेंदबाजी और टीम को तीसरे मैच में जीत दिलाई।

5ः किंग कोहली ने सुपर फिल्डिंग का नमूना पेश और रन के साथ कैच भी लिए और रोहित शर्मा ने 5वां शतक लगाकर विश्व कप में दावा पुख्ता किया। दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए।

जब अफगानिस्तान ने आश्चर्यजनक रूप से भारत के 212 रनों के विशाल स्कोर की बराबरी की, प्रतियोगिता को एक नहीं बल्कि दो सुपर ओवरों तक खींच लिया और बुरी तरह पिछड़ गया। अफगानिस्तान ने पहले शूट-आउट में एक विकेट पर 16 रन बनाए, लेकिन भारत ने रोहित के दो छक्कों की मदद से इसकी बराबरी कर ली।

दूसरे टाई-ब्रेकर में भारत ने दो विकेट पर 11 रन बनाए, लेकिन अफगानिस्तान को एक रन पर आउट कर दिया गया, जिसमें रवि बिश्नोई ने दोनों विकेट लेकर सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। पूर्णिमा के दिन समुद्र की लहर की तरह उतार-चढ़ाव वाले मैच में रोहित (121 नंबर, 69बी, 11x4, 8x6) और रिंकू सिंह (69 नंबर, 39बी, 2x4, 6x6) ने अपनी टीम को चार विकेट पर 22 रन की नाजुक स्थिति से बचाया।

190 रनों की शानदार साझेदारी के साथ जो किसी भी विकेट के लिए T20I में भारत के लिए सर्वोच्च है। संजू सैमसन और दीपक हुडा की 176 (बनाम आयरलैंड, जून 2022) को पीछे छोड़ दिया। अफगानिस्तान ने सामूहिक प्रयास दिखाया। सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज़ (50, 32 गेंद, 3x4, 4x6) और इब्राहिम जादरान (50, 41 गेंद, 4x4, 1x6) ने 11 ओवर में 93 रन बनाए।

इससे पहले गुलबदीन नाइब (55 नंबर) ने दो बेहद अच्छे प्रदर्शन किए। 23 गेंद, 4x4, 4x6 और मोहम्मद नबी (34, 16 गेंद, 2x4, 3x6) ने करारा हमला किया। जब आखिरी दो ओवरों में 36 रनों की जरूरत थी, तब भी भारत आगे दिख रहा था।

लेकिन नायब ने अवेश खान और मुकेश कुमार की गेंद पर 23 रन बनाकर बराबरी कर ली। प्रशंसकों को उनके पैसे से ज्यादा दे दिया। विराट कोहली, जो पहली गेंद पर शून्य पर आउट हो गए, ने 17वें ओवर में लॉन्ग-ऑन पर शानदार छलांग लगाकर संभावित छक्के को सिंगल में बदलकर अपनी योग्यता दिखाई।