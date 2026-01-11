DCW vs GGW: रोमांचक मुकाले में गुजरात जायंट्स वीमेन ने दिल्ली कैपिटल्स वीमेन को 4 रन से हराया, नहीं काम आई लौरा और लिज़ेल ली की तूफानी पारी

DCW vs GGW, WPL 2026: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। रविवार को डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में खेले गए रोमांचक मुकाबले में सैफरन टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को मात दी। दिल्ली महिला टीम की यह इस सीज़न की लगातार दूसरी हार है।

210 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए डीसीडब्ल्यू 20 ओवर में अपने 5 विकेट खोकर 205 रन ही बना सकी। डीसी टीम के लिए लौरा वोल्वरड्ट (77 रन, 38 बॉल) और लिज़ेल ली (86 रन, 54 गेंद) की तूफानी पारी काम नहीं आई। मैच का आखिरी ओवर सांसों का थामने वाला रहा। सोफी डिवाइन जायंट्स की हीरोइन बनीं। उन्होंने 6 रन बचाए। और जायंट्स 4 रन से जीत गई। जब 18वें और 19वें ओवर में 41 रन बने थे, तब लग रहा था कि मैच हाथ से निकल गया है।

वोल्वरड्ट और जेमी बहुत अच्छा खेल रही थीं और डिवाइन ने मैच का रुख पलटकर एक यादगार जीत दिलाई। इससे पहले, लिज़ेल ली ताबड़तोड़ बैटिंग कर रही थीं और भले ही रन रेट लगातार बढ़ रहा था, उन्होंने चेज़ को ट्रैक पर बनाए रखा। वोल्वरड्ट ने धीमी शुरुआत की लेकिन बड़े शॉट्स लगाकर इसकी भरपाई कर दी। एक शानदार मैच और जायंट्स डिवाइन की शुक्रगुजार होगी कि उन्होंने यह कमाल कर दिखाया। कैपिटल्स को बहुत दुख होगा कि उन्होंने जीतने का मौका गंवा दिया, खासकर जब उन्हें आखिरी ओवर में इतने कम रन चाहिए थे।

इससे पहले गुजरात जाइंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 209 रन बनाए। गुजरात जाइंट्स की ओर से सोफी डिवाइन ने 95 जबकि एशलेग गार्डनर ने 49 रन की पारी खेली। दिल्ली की ओर से नंदिनी शर्मा सबसे सफल गेंदबाज रहीं जिन्होंने 33 रन पर पांच विकेट चटकाए। इसमें उनकी हैट्रिक शामिल थी। श्री चरणी और चिनेल हेनरी ने दो-दो विकेट हासिल किए।