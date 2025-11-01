ICC Women's World Cup 2025 final: टिकट की कीमतें ₹1,77,850 तक पहुंचीं, फैंस ने इसे 'दिनदहाड़े लूट' बताया

ICC Women's World Cup 2025 final: ऑनलाइन बिक्री को लेकर क्लैरिटी की कमी और डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के टिकट के लिए लंबी कतारों ने फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। मैच शुरू होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन Bookmyshow.com प्लेटफॉर्म पर इवेंट पेज पर "कमिंग सून" मैसेज दिखने की वजह से ऑनलाइन टिकट बिक्री समय पर शुरू नहीं हुई।

हालांकि, जैसे ही यह लाइव हुआ, टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए, और इवेंट पेज पर "सोल्ड आउट" मैसेज दिखने लगा, जिससे फैंस निराश हो गए। इस बीच, Viagogo जैसी वेबसाइटों पर कुछ टिकट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत सेक्शन VIP B L1 के लिए चौंकाने वाली ₹1,77,850 है।

इसी वेबसाइट पर, निचले सेक्शन के टिकट ₹8400 से शुरू हो रहे हैं। ऑर्गनाइज़र्स ने शुरू में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के टिकट की कीमत ₹100 जितनी कम रखी थी ताकि ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके। इस बीच, ऊंची कीमतों और क्लैरिटी की कमी ने इस हाई-प्रोफाइल मैच से पहले फैंस को गुस्से में डाल दिया है, कुछ लोग इसे दिनदहाड़े लूट कह रहे हैं।

Yesterday the tickets for the Women's World Cup final at DY Patil Stadium were being sold at a cost of ₹150-₹500.



Now look at this, what a shameless exploitation. Don't call it demand, it is daylight robbery.

Dear @cricketworldcup your women's World Cup final tickets are still showing "coming soon" on @bookmyshow while website like @viagogo is selling them on premium pricing????? Can we get the tickets at the normal pricing please.

It's such a shame that we're less than 24 hours away from the Final of the Women's ODI World Cup, and yet there's no official word regarding ticket availability.



Our social media DMs and even WhatsApp are flooded with requests for tickets. And honestly, it's heartbreaking to say…

The fact that I have gone for every single match of the Indian women's team which has happened in Mumbai but can't go for the World Cup final because of a rubbish organisation like @bookmyshow is making me go crazy

यह पहली बार नहीं है जब फैंस को ऐसी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा है। 2023 के मेन्स ODI वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब आखिरी समय में कई टिकट जारी किए गए थे, जिससे फैंस को आखिरी समय में इंतज़ाम करने पड़े थे।