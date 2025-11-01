ICC Women's World Cup 2025 final: टिकट की कीमतें ₹1,77,850 तक पहुंचीं, फैंस ने इसे 'दिनदहाड़े लूट' बताया

ICC Women's World Cup 2025 final: ऑनलाइन बिक्री को लेकर क्लैरिटी की कमी और डीवाई पाटिल स्टेडियम के बाहर इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल के टिकट के लिए लंबी कतारों ने फैंस के बीच कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। मैच शुरू होने में 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन Bookmyshow.com प्लेटफॉर्म पर इवेंट पेज पर "कमिंग सून" मैसेज दिखने की वजह से ऑनलाइन टिकट बिक्री समय पर शुरू नहीं हुई।
हालांकि, जैसे ही यह लाइव हुआ, टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए, और इवेंट पेज पर "सोल्ड आउट" मैसेज दिखने लगा, जिससे फैंस निराश हो गए। इस बीच, Viagogo जैसी वेबसाइटों पर कुछ टिकट उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत सेक्शन VIP B L1 के लिए चौंकाने वाली ₹1,77,850 है।
इसी वेबसाइट पर, निचले सेक्शन के टिकट ₹8400 से शुरू हो रहे हैं। ऑर्गनाइज़र्स ने शुरू में ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 के टिकट की कीमत ₹100 जितनी कम रखी थी ताकि ज़्यादा भीड़ जुटाई जा सके। इस बीच, ऊंची कीमतों और क्लैरिटी की कमी ने इस हाई-प्रोफाइल मैच से पहले फैंस को गुस्से में डाल दिया है, कुछ लोग इसे दिनदहाड़े लूट कह रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है जब फैंस को ऐसी कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ा है। 2023 के मेन्स ODI वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भी ऐसी ही स्थिति बनी थी, जब आखिरी समय में कई टिकट जारी किए गए थे, जिससे फैंस को आखिरी समय में इंतज़ाम करने पड़े थे।