ICC T20 World Cup 2022: 12 साल बाद चैंपियन, फाइनल में तेज गेंदबाज ने किया कमाल, प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज पर किया कब्जा

Highlights पाकिस्तान को आठ विकेट पर 137 रन पर रोका। इंग्लैंड ने 19 ओवर में पांच विकेट गंवा कर लक्ष्य हासिल किया। इंग्लैंड के लिए हरफनमौला बेन स्टोक्स ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली।

ICC T20 World Cup 2022: इंग्लैंड ने दूसरी बार आईसीसी टी20 विश्व कप खिताब जीत लिया। 2010 में चैंपियन बनने के बाद 2022 में चैंपियन बन गया। बेन स्टोक्स ने कमाल की पारी खेली। जोस बटलर ने कप्तान के तौर पर पहला बड़ा टूर्नामेंट अपने नाम किया। इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सैम करन ने धमाका कर दिया।

Player of the #T20WorldCupFinal 💪



13 wickets at an average of 11.38 in the tournament 🤩



Sam Curran is the Player of the Tournament for his stellar performances 😍#T20WorldCuppic.twitter.com/LD2xHaA5UL — ICC (@ICC) November 13, 2022

England's game-changer 💥



Sam Curran stepped up yet again with the ball in the #T20WorldCupFinal and is the @aramco POTM 🌟 pic.twitter.com/cswNXsTJ6o — ICC (@ICC) November 13, 2022

इस साल के शुरू में चोट से वापसी करने वाले करन इंग्लैंड के लिए बेहतरीन गेंदबाज रहे हैं और उन्होंने चार ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट हासिल कर बड़े मैच में अपनी काबिलियत साबित की। करन को प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज घोषित किया गया।

Stokes does it again!



Congratulations to England, #T20WorldCup Champions!



Iconic moments like this will be available as officially licensed ICC digital collectibles with @0xFanCraze.



Visit https://t.co/8TpUHbyGW2 today to see if this could be a Crictos of the Game. pic.twitter.com/Kt5TWuYO1L — ICC (@ICC) November 13, 2022

लेग स्पिनर आदिल राशिद भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने मध्य के ओवरों में रन गति पर लगाम कसी जिसमें उन्होंने और करन ने मिलकर 25 डॉट गेंद डाली। राशिद ने अपने शानदार प्रयास से फिर दिखाया कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूरे टूर्नामेंट में युजवेंद्र चहल का इस्तेमाल नहीं कर किस तरह मौका गंवाया।

एमसीजी की पिच पर काफी उछाल और तेजी है लेकिन बटलर की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली गेंदबाजी जोड़ी (करन और राशिद) ने इसके विपरीत गेंदबाजी की , दोनों ने अपनी गेंदों की रफ्तार कम की। राशिद ने 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की जबकि करन ने 126 से 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी जिससे पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिये रन जोड़ना मुश्किल हो गया।