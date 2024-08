ICC Player of the Month nominees for July 2024: वाशिंगटन को टक्कर देंगे एटकिंसन और कासेल, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित, कौन मारेगा बाजी

Highlights ICC Player of the Month nominees for July 2024: टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की अप्रत्याशित हार के दौरान प्रभावित किया। ICC Player of the Month nominees for July 2024: योग्यता साबित की और उन पर किए गए विश्वास को सही ठहराया। ICC Player of the Month nominees for July 2024: 11 रन देकर दो विकेट चटकाने के लिए 27 रन भी बनाए।

ICC Player of the Month nominees for July 2024: भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को इंग्लैंड के गस एटकिंसन और स्कॉटलैंड के चार्ली कासेल के साथ जुलाई के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। पिछले कुछ समय से चोटों से जूझने के बाद सुंदर ने आखिरकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को स्थापित किया है। सुंदर उस युवा भारतीय टीम का हिस्सा थे जिसने पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए जिम्बाब्वे का दौरा किया था। टी20 विश्व कप जीत के बाद नियमित खिलाड़ियों का आराम दिए जाने पर 24 वर्षीय सुंदर को टीम में जगह मिली और वह टीम के प्रमुख स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उभरे। उन्होंने अपनी योग्यता साबित की और उन पर किए गए विश्वास को सही ठहराया।

सुंदर ने पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत की अप्रत्याशित हार के दौरान प्रभावित किया। उन्होंने 11 रन देकर दो विकेट चटकाने के लिए 27 रन भी बनाए लेकिन टीम 115 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 13 रन से हार गई। इस युवा ऑलराउंडर ने भारत की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बाकी बचे चार मैच में छह विकेट चटकाए और भारत को 4-1 से श्रृंखला जिताने में मदद की।

Openers assemble 👊



Presenting the ICC Women’s Player of the Month nominees for July 👏



Details ➡️ https://t.co/tECc25vQwppic.twitter.com/xx3ZfIoEhY — ICC (@ICC) August 5, 2024

तीसरे मैच में 15 रन देकर तीन विकेट चटकाने के लिए उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। संयुक्त रूप से सबसे अधिक विकेट (आठ) लेने के लिए सुंदर को श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। श्रीलंका श्रृंखला के लिए नियमित खिलाड़ियों की वापसी के साथ सुंदर को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला लेकिन उन्होंने इसका फायदा उठाया और सुपर ओवर में भारत की जीत के बाद उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। लॉर्ड्स में एटकिंसन ने जेम्स एंडरसन के विदाई अंतरराष्ट्रीय मैच में अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की।

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇮🇳 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Rising stars earn nominations for the ICC Men’s Player of the Month Award for July 🤩



Details ➡️ https://t.co/C7bhsnwQfVpic.twitter.com/kAvjBYJf9V — ICC (@ICC) August 5, 2024

तेज गेंदबाज एटकिंसन ने अपने पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 विकेट चटकाए। उन्होंने दोनों पारियों में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाए। उन्होंने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त करते हुए पहली पारी में 45 रन देकर सात विकेट चटकाए जिससे मेहमान टीम सिर्फ 121 रन पर सिमट गई।

इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरी पारी में भी 61 रन देकर पांच विकेट चटकाए जिससे इंग्लैंड ने पारी और 114 रन से जीत दर्ज की। कासेल ने डुंडी में ओमान के खिलाफ अपने एकदिवसीय पदार्पण में सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने 21 रन देकर सात विकेट चटकाए और एकदिवसीय पदार्पण में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का कागिसो रबाडा (16 रन पर छह विकेट) का नौ साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ा।

कासेल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहली दो गेंद पर दो विकेट चटकाए। यह तेज गेंदबाज 18वें ओवर तक पांच विकेट चटका चुका था। कासेल का यह प्रदर्शन पदार्पण में विश्व रिकॉर्ड के साथ एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सातवां सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन भी है। उनके बेहतर प्रदर्शन सिर्फ एंडी बिकेल, वानिंदु हसरंगा, राशिद खान, ग्लेन मैकग्रा, शाहिद अफरीदी और चमिंडा वास ने किया है।