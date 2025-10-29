आईसीसी वनडे रैंकिंग 2025ः नंबर-1 पर हिटमैन, 202 रन के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज?, 38 साल के दिग्गज रोहित शर्मा ने किया धमाल

Highlights पारी से भारत ने नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इब्राहिम जदरान और शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया। 33वीं वनडे शतकीय पारी के दौरान 13 चौके और तीन छक्के जड़े।

दुबईः पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को अपने शानदार करियर में पहली बार आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस 38 साल के दिग्गज ने सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे और अंतिम वनडे में यादगार शतक (नाबाद 121) की बदौलत दो स्थान ऊपर चढ़कर इतिहास रच दिया।

उनकी इस पारी से भारत ने नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज की। दायें हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने भारतीय दिग्गज विराट कोहली (नाबाद 74) के साथ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अपने 33वीं वनडे शतकीय पारी के दौरान 13 चौके और तीन छक्के जड़े। रोहित ने अपनी इस पारी से अफगानिस्तान के धाकड़ बल्लेबाज इब्राहिम जदरान और भारत के अपने साथी शुभमन गिल को पीछे छोड़ दिया।

पहली बार वनडे क्रिकेट में बल्लेबाजों की शीर्ष रैंकिंग हासिल की। इस नवीनतम रैंकिंग में रोहित के अलावा कुछ और भारतीय खिलाड़ी अपनी स्थिति को सुधारने करने में सफल रहे। अक्षर पटेल हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची में चार स्थान के सुधार के साथ आठवें जबकि गेंदबाजों की सूची में छह स्थान के सुधार के साथ 31वें स्थान पर पहुंच गये हैं।

शीर्ष 10 रैंकिंग में सुधार करने वालों में न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर (तीन स्थान के सुधार के साथ चौथे स्थान पर) और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड (दो स्थान के सुधार के साथ आठवें) शामिल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में शतक जड़ने वाले हैरी ब्रुक 23 स्थान के सुधार के साथ वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में 25वें स्थान पर पहुंच गये है।