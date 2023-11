Australia vs Afghanistan Score ICC World Cup 2023: जादरान विश्व कप में शतक बनाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज, कोच जोनाथन ट्रॉट की इच्छा पूरी

Highlights 103 गेंद में शतक पूरा किया। चौके और छक्के की लाइन लगा दी। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने इस विश्व कप में अपने प्रदर्शन से काफी मुरीद बनाये हैं।

Australia vs Afghanistan Score ICC World Cup 2023: अफगानिस्तान के खिलाड़ी और ओपनर ने इतिहास रच दिया। इब्राहिम जादरान विश्व कप में शतक बनाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज बन गए हैं। 103 गेंद में शतक पूरा किया। चौके और छक्के की लाइन लगा दी। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी पर टूटकर रन बनाए।

Ibrahim Zadran hits Afghanistan's maiden @cricketworldcup century at the Wankhede 🤩 @mastercardindia Milestones 🏏 #CWC23 | #AUSvAFG pic.twitter.com/QcCis10f7x

HISTORIC. 🇦🇫



Ibrahim Zadran becomes the first Afghanistan player ever to score a hundred in World Cup history. pic.twitter.com/Sr1jbb2Xnc