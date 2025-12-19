2025 में 4 मैच खेले, 8.6 करोड़ रुपये में बिके जोश इंग्लिस?, पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उठाए सवाल, आखिर 2026 में कितने मैच खेलेंगे?

Highlightsलखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 साल के खिलाड़ी के लिए बोली लगाई थी।राशि पंजाब किंग्स के साथ उनके पिछले करार से छह करोड़ रुपये ज्यादा थी।बीसीसीआई और आईपीएल संचालन समिति को इस पर ध्यान देना पड़ सकता है।

IPL Auction 2026: लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) द्वारा हाल में खिलाड़ियों की नीलामी में बड़ी राशि में खरीदे जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जोश इंग्लिस इंडियन प्रीमियर लीग में ज्यादा मैच खेल सकते हैं जिससे बीसीसीआई और उनकी पूर्व फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स थोड़ी असहज स्थिति में है। इंग्लिस को पहले अगले साल आईपीएल में केवल चार मैच में खेलना था इसलिए उनकी सीमित उपलब्धता के कारण नीलामी से पहले पंजाब किंग्स ने उन्हें रिलीज कर दिया था, हालांकि टीम उन्हें बनाए रखना चाहती थी।

नीलामी से पहले 10 टीमों को भेजी गई सूचना में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने साफ तौर पर कहा था कि इंग्लिस अपनी शादी की वजह से आईपीएल 2026 में सिर्फ चार मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। बीसीसीआई और आईपीएल संचालन समिति अब इस स्थिति पर करीब से नजर रख रही है क्योंकि माना जा रहा है कि वह आईपीएल की प्रतिबद्धताओं के लिए अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में बदलाव कर सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 साल के खिलाड़ी के लिए बोली लगाई थी।

बाद में लखनऊ की फ्रेंचाइजी ने उन्हें 8.6 करोड़ रुपये में खरीद लिया और यह राशि पंजाब किंग्स के साथ उनके पिछले करार से छह करोड़ रुपये ज्यादा थी। इस पूरे मामले ने इस बात पर बहस छेड़ दी है कि क्या इंग्लिस ने स्थिति का फायदा उठाया। बीसीसीआई और आईपीएल संचालन समिति को इस पर ध्यान देना पड़ सकता है।

घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘इंग्लिस की आईपीएल 2026 में उपलब्धता के बारे में स्थिति बिलकुल स्पष्ट थी लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या उनकी व्यक्तिगत योजना में कुछ बदलाव हुआ है या क्या उन टीमों को उनकी व्यक्तिगत योजना के बारे में दूसरों से अधिक जानकारी थी। ’’

हालांकि उन्होंने कहा कि पंजाब किंग्स ने अभी तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। इंग्लिस की शादी 18 अप्रैल को होनी है जिसके बाद हनीमून की छुट्टी थी जिससे वह 26 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल 2026 के बड़े हिस्से में नहीं खेल पाते। लखनऊ और सनराइजर्स दोनों के पास स्टाफ में कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं।

एलएसजी के कोच और निदेशक के तौर पर जस्टिन लैंगर और टॉम मूडी हैं जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की अगुवाई मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस कर रहे हैं। यहां तक ​​कि सनराइजर्स के मुख्य कोच डेनियल विटोरी भी 2022 से ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टीम के सहायक कोच के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि संबंधित टीमों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

सनराइसर्ज हैदराबाद के गेंदबाजी कोच वरुण आरोन ने नीलामी के बाद कहा था, ‘‘वह निजी कारणों से बाहर रहने वाले थे लेकिन इसमें कभी भी बदलाव हो सकता है। आपको नहीं पता कि नीलामी के बाद लोग अलग फैसले ले सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि डैन और उनके बीच जो रिश्ता है, उससे शायद वह उन्हें कुछ और मैच खेलने के लिए मना लें। ’’

हालांकि इंग्लिस ने बताया कि उन्हें अपने नए आईपीएल अनुबंध के बारे में नीलामी खत्म होने के काफी बाद पता चला। उन्होंने कहा, ‘‘इस साल मैं आईपीएल 2026 के लिए पूरी तरह उपलब्ध नहीं हूं। अप्रैल की शुरुआत में मेरी शादी है। इसलिए मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि मुझे खरीदा जाएगा। ’’

उन्होंने तीसरे एशेज टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के बाद ‘एबीसी स्पोर्ट’ से कहा, ‘‘मेरा नाम जब ‘अनसोल्ड’ था तो मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया और मैं सोने चला गया क्योंकि मुझे एशेज श्रृंखला के लिए तैयार होना था। फिर सुबह खबर मिली। मुझे तब तक नहीं पता था। फिर मैंने आज सुबह कुछ संदेश देखे तो इस बारे में पता चला। ’’

