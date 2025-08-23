प्रिया सरोज के साथ 2022 में कैसे शुरू हुई लव स्टोरी? सगाई के इतने दिनों बाद रिंकू सिंह ने किया खुलासा

नई दिल्ली: इस साल जून में भारतीय क्रिकेटररिंकू सिंह और राजनेता प्रिया सरोज की सगाई की खबर प्रशंसकों के लिए एक आश्चर्य की बात थी, खासकर तब जब कोलकाता नाइट राइडर्स की स्टार का कभी भी सार्वजनिक रूप से किसी के साथ नाम नहीं जुड़ा था।

प्रिया के पिता, तूफानी सरोज ने कहा कि उनकी शादी आपसी सहमति से तय हुई थी। उन्होंने मीडिया को बताया, "रिंकू और प्रिया एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं। उनकी मुलाकात प्रिया के दोस्त के पिता के ज़रिए हुई थी, जो खुद एक क्रिकेटर हैं।"

हालाँकि, प्रशंसक उनकी प्रेम कहानी के बारे में और जानना चाहते थे। आखिरकार, इतने महीनों के बाद, क्रिकेटर ने जौनपुर के मछलीशहर निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद बनी 26 वर्षीया के साथ अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की।

न्यूज 24 स्पोर्ट्स के साथ एक साक्षात्कार में, रिंकू ने कहा कि उन्होंने पहली बार प्रिया को कोविड के दौरान देखा था, लेकिन संपर्क करने में संकोच कर रहे थे। उन्होंने कहा, "यह कोविड के दौरान शुरू हुआ जब आईपीएल मुंबई में था। मैंने उसके गाँव में वोटिंग के बारे में एक फैन पेज पर उनकी तस्वीर देखी। मुझे लगा कि वह मेरे लिए एकदम सही है, लेकिन पहले मैं उसे मैसेज करने को लेकर संशय में था।"

हालांकि, उन्होंने कहा, जब प्रिया ने उनकी कुछ तस्वीरें लाइक कीं, "मैंने आखिरकार उन्हें मैसेज किया, और इस तरह यह शुरू हुआ।" रिंकू ने कहा कि उन्हें "प्यार का एहसास होने लगा था"। "जल्द ही, हम नियमित रूप से बात करने लगे, यहाँ तक कि मैचों से पहले भी। तभी मुझे 2022 में प्यार का एहसास होने लगा।"

दोनों के बीच ज़्यादातर रात में होती हैं बातें

रिंकू ने बताया कि पिछले साल प्रिया के समाजवादी पार्टी से सांसद चुने जाने से पहले वे काफ़ी बातें करते थे। उन्होंने बताया कि प्रिया "अपना दिन गाँवों में काम करने, लोगों से मिलने और संसद में जाने में बिताती हैं।"

लेकिन अब, चूँकि रिंकू और प्रिया दोनों दिन में अपने पेशेवर कामों में व्यस्त रहते हैं, इस क्रिकेटर ने न्यूज़24 को बताया कि वे ज़्यादातर रात में ही बात करते हैं। उन्होंने कहा, "हम ज़्यादातर रात में ही बात कर पाते हैं," और आगे कहा कि "एक-दूसरे के प्रति हमारी भावनाओं में कोई बदलाव नहीं आया है।"

इस जोड़े की शादी इस साल नवंबर में होनी थी; हालांकि, भारतीय घरेलू क्रिकेट सत्र और आगामी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में रिंकू की प्रतिबद्धताओं के कारण इसे फरवरी 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।