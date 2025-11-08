Hong Kong Sixes 2025: नेपाल ने कूटे 36 गेंद पर 137 रन, टीम इंडिया ने बनाए मात्र 45 रन,  कुवैत के बाद नेपाल ने 92 रन से भारत को हराया

Hong Kong Sixes 2025: प्लेयर ऑफ द मैच राशिद खान ने 17 गेंद में 55 नाबाद रन बनाए। जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: November 8, 2025

Hong Kong Sixes 2025: सुबह-सुबह कुवैत ने 27 रन से टीम इंडिया को हराया। दूसरे मैच में नेपाल ने हांगकांग सिक्सेस क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत को 92 रनों से हरा दिया। नेपाल ने पहले खेलते हुए 6 ओवर में 137 रन कूटे और कोई विकेट भारतीय बॉलर नहीं ले सके। जवाब में टीम इंडिया और दिनेश कार्तिक के खिलाड़ी 6 विकेट पर मात्र 45 रन बना सके और लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। प्लेयर ऑफ द मैच राशिद खान ने 17 गेंद में 55 नाबाद रन बनाए। जिसमें 4 चौके और 6 छक्के शामिल हैं। संदीप जोरा ने 12 गेंद में 37 रन बनाए। लोकेश बाम ने 7 गेंद में 31 नाबाद रन बनाए।

 

भारतीय टीम के खिलाड़ी नेपाल के सामने फुस्स हो गए। रॉबिन उथप्पा ने 3 गेंद में 5 रन, भरत चिपली 5 गेंद में 12 रन, प्रियांक पंचाल 3 गेंद में 12 रन, स्टुअर्ट बिन्नी खाता नहीं खोल सके। कप्तान दिनेश कार्तिक ने 3 गेंद में 7 और शहबाज नदीम 4 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए। 

