Hong Kong Sixes 2025: नेपाल के तेज़ गेंदबाज़ राशिद खान ने अफगानिस्तान के खिलाफ ली हैट्रिक, दोहरा रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास VIDEO

Hong Kong Sixes 2025:नेपाल के तेज़ गेंदबाज़ राशिद खान ने शुक्रवार, 7 नवंबर को मोंग कोक के मिशन रोड ग्राउंड में हांगकांग सिक्सर्स 2025 के अपने पहले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। यह राइट-आर्म तेज़ गेंदबाज़ टूर्नामेंट के इतिहास में हैट्रिक लेने वाला पहला बॉलर बन गया और उसने इस कॉम्पिटिशन में अब तक का सबसे अच्छा बॉलिंग फिगर भी बनाया।

खान ने विकेटकीपर-बल्लेबाज सेदिकुल्लाह पाचा, शराफुद्दीन अशरफ और एजाज अहमद अहमदज़ई को लगातार गेंदों पर आउट करके अपनी ऐतिहासिक हैट्रिक पूरी की। उन्होंने दो ओवर में 4/27 का फिगर भी हासिल किया, जिससे उन्होंने श्रीलंका के कोंगनिगे थरिंदु हसंका रत्नायके के पिछले रिकॉर्ड 4/33 (दो ओवर में) को पीछे छोड़ दिया।

राशिद खान की हैट्रिक के बावजूद, नेपाल 113 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफगानिस्तान से 17 रनों से हार गया। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने छह ओवर में 112 रन बनाए।

ओपनिंग बैट्समैन करीम जनत ने 10 गेंदों में 35 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाए, जिसमें दो चौके और चार छक्के शामिल थे। फरमानुल्लाह ने नौ गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे, जबकि कप्तान गुलबदीन नैब ने 10 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें तीन छक्के शामिल थे।

जवाब में, नेपाल अपने छह ओवर में 95-2 रन ही बना पाया। कप्तान संदीप जोरा ने सिर्फ 14 गेंदों में नाबाद 53 रन बनाकर टीम को आगे बढ़ाया, जिसमें एक चौका और आठ छक्के शामिल थे। राशिद खान और मोहम्मद आदिल आलम ने 11-11 रन बनाए, जबकि ओपनर लोकेश बम ने 10 रन बनाए।

हांगकांग सिक्सर्स फॉर्मेट

यह छह ओवर का मैच होता है जिसमें हर टीम में छह खिलाड़ी होते हैं। 2025 एडिशन का फॉर्मेट सिंपल रखा गया है: हर ग्रुप की टॉप तीन टीमें राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में खेलेंगी, और टॉप दो टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।