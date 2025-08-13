CRIME: बुजुर्ग पिता को बेटियों ने डंडे से पीटा, भीड़ तमाशा देखती रही, देखें वायरल वीडियो

Daughter Beat Their Father: उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में बताया जा रहा है की दो बेटियां अपने बुजुर्ग पिता को बुरी तरफ मार रही है।

By संदीप दाहिमा | Updated: August 13, 2025 14:21 IST2025-08-13T14:21:04+5:302025-08-13T14:21:04+5:30

Hathras Tehsil Video Daughter Beat Their Father with Sticks Video Goes Viral | CRIME: बुजुर्ग पिता को बेटियों ने डंडे से पीटा, भीड़ तमाशा देखती रही, देखें वायरल वीडियो

CRIME: बुजुर्ग पिता को बेटियों ने डंडे से पीटा, भीड़ तमाशा देखती रही, देखें वायरल वीडियो

googleNewsNext
Highlightsबुजुर्ग पिता को बेटियों ने डंडे से पीटा, भीड़ तमाशा देखती रही, देखें वायरल वीडियो

Daughter Beat Their Father: उत्तर प्रदेश के हाथरस का एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में बताया जा रहा है की दो बेटियां अपने बुजुर्ग पिता को बुरी तरफ मार रही है। बेटियों ने पिता की डंडों से पिटाई की और आरोप लगाया की पिता नशे का आदि है और जमीन बेच रहा है। मामला तहसील गेट के सामने का बताया जा रहा है बुजुर्ग अपनी जमीन बेचने तहसील पहुंचा था और जब इसकी जानकारी बेटियों को मिली तो दोनों विवाहित बेटियां वहां पहुंच गई और जमीन बेचने का विरोध करने लगी। बेटियों का आरोप है की कुछ लोग उनके पिता के नशे की आदत का फायदा उठाकर जमीन हड़पना चाहते हैं।


Open in app
टॅग्स :uttar pradeshup policeYogi AdityanathViral Videoउत्तर प्रदेशयोगी आदित्यनाथवायरल वीडियोअजब गजब