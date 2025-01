Haryana Vs Bengal Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: टीम को जीत नहीं दिला सके मुकेश कुमार और मोहम्मद शमी, हरियाणा ने 72 रन से हराया

Highlights Haryana Vs Bengal Live Score, Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: वडोदरा के मोती बाग स्टेडियम में हरियाणा और बंगाल के बीच मैच खेला गया। Haryana Vs Bengal Live Score, Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: हरियाणा ग्रुप ए में 7 मैचों में 6 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रहा। Haryana Vs Bengal Live Score, Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।

Haryana Vs Bengal Live Score, Vijay Hazare Trophy Pre Quarterfinal: विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में हरियाणा ने प्री-क्वार्टर फाइनल में 72 रन से हराया। टीम इंडिया के सुपर स्टार मुकेश कुमार और मोहम्मद शमी भी बंगाल टीम को जीत नहीं दिला सके। हरियाणा ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 298 रन बनाए। जवाब में बंगाल की टीम 43.1 ओवर में 226 पर ढेर हो गई। हरियाणा के लिए पार्थ वत्स ने 77 गेंद में 6 चौके की मदद से 62 रन की पारी खेली। बाद में 8 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट झटके। पार्थ वत्स को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

वडोदरा के मोती बाग स्टेडियम में हरियाणा और बंगाल के बीच मैच खेला गया। बंगाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बंगाल ने ग्रुप ई में चार जीत, एक हार और छह मैचों में कोई नतीजा नहीं निकलने के साथ दूसरे स्थान पर रहकर नॉकआउट में प्रवेश किया। हरियाणा ग्रुप ए में सात मैचों में छह जीत और एक हार के साथ दूसरे स्थान पर रहा।