IND vs SA: हर्षित राणा को कोड ऑफ़ कंडक्ट तोड़ने के लिए आईसीसी ने लगाई फटकार, डिमेरिट पॉइंट दिया

यह घटना साउथ अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हुई, जब राणा ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद, ड्रेसिंग रूम की ओर इस तरह इशारा किया जिससे बैटर को रिएक्शन के लिए उकसाया जा सके।

By रुस्तम राणा | Updated: December 3, 2025 14:02 IST2025-12-03T14:02:33+5:302025-12-03T14:02:33+5:30

नई दिल्ली: हर्षित राणा को रविवार को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI के दौरान ICC कोड ऑफ़ कंडक्ट के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए ऑफिशियल फटकार लगाई गई है। राणा को कोड के आर्टिकल 2.5 के तहत फटकार लगाई गई, जो ऐसी भाषा, एक्शन या इशारों के इस्तेमाल से जुड़ा है जो आउट हुए बैटर का अपमान करते हैं या उसे आक्रामक रिएक्शन के लिए उकसा सकते हैं। इस सज़ा में एक डिमेरिट पॉइंट भी शामिल है, जो राणा का 24 महीने के समय में पहला अपराध है।

यह घटना साउथ अफ्रीका की पारी के 22वें ओवर में हुई, जब राणा ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट करने के बाद, ड्रेसिंग रूम की ओर इस तरह इशारा किया जिससे बैटर को रिएक्शन के लिए उकसाया जा सके। तेज़ गेंदबाज़ ने आरोप और मैच रेफरी रिची रिचर्डसन द्वारा बताई गई सज़ा को मान लिया है, जिससे फॉर्मल सुनवाई की ज़रूरत खत्म हो गई।

यह आरोप ऑन-फील्ड अंपायर जयरामन मदनगोपाल और सैम नोगाज्स्की, थर्ड अंपायर रॉड टकर और फोर्थ अंपायर रोहन पंडित ने लगाया था। लेवल 1 के उल्लंघन पर कम से कम ऑफिशियल फटकार लग सकती है और मैच फीस का 50% तक जुर्माना लग सकता है, साथ ही एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी लग सकते हैं।

जब कोई खिलाड़ी 24 महीने के समय में चार या उससे ज़्यादा डिमेरिट पॉइंट तक पहुँच जाता है, तो उन्हें सस्पेंशन पॉइंट में बदल दिया जाता है, और खिलाड़ी पर बैन लगा दिया जाता है। दो सस्पेंशन पॉइंट का मतलब है एक टेस्ट या दो ODI या दो T20I से बैन, जो भी पहले आए खिलाड़ी के लिए।

