VIDEO: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान हर्षित राणा और डेरिल मिशेल के बीच पिच के बीच में हुई गरमागरम बहस

IND Vs NZ 1st ODI: रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे में हर्षित राणा और डेरिल मिशेल के बीच पिच के बीच में तीखी बहस हुई। शानदार फॉर्म में चल रहे राणा का वडोदरा मैच के 43वें ओवर में कीवी खिलाड़ी से सामना हुआ। दोनों के बीच साफ तौर पर कहा-सुनी हुई, जिसके बाद हर्षित गेंदबाजी करने के लिए वापस चले गए। विकेटों के बीच दौड़ते समय राणा और मिशेल आमने-सामने आ गए। मिशेल चाहते थे कि भारतीय पेसर रास्ते से हट जाए, जिससे भारतीय स्टार को काफी गुस्सा आया।

वडोदरा मैच के लिए अर्शदीप सिंह की जगह हर्षित को इंडिया XI में चुना गया। कोलकाता नाइट राइडर्स के इस तेज़ गेंदबाज़ ने शानदार तेज़ गेंदबाज़ी करके इस भरोसे को सही साबित किया। एक धमाकेदार स्पेल में, जिसने सुर्खियां बटोरीं, राणा ने निकोल्स और कॉनवे दोनों को जल्दी-जल्दी आउट करके भारत की गेंदबाज़ी में फिर से जान डाल दी। जब तक हर्षित ने गेंदबाज़ी शुरू करके अहम ओपनिंग पार्टनरशिप को नहीं तोड़ा, तब तक कीवी टीम आसानी से खेल रही थी।

Dial Mitchell also put Harshit Rao in the mix. How fair is this? What was the need for this clash?#INDvNZpic.twitter.com/F4GhCtJdcn — Vihaan (@TheRealPKFan1) January 11, 2026

उन्होंने 10 ओवर में 2/65 के आंकड़े के साथ अपना स्पेल खत्म किया। न्यूज़ीलैंड ने अपनी पारी में 300/8 रन बनाए। डेरिल मिशेल ने अहम भूमिका निभाई और 84 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे।

