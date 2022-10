हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पर लगाया अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप

Highlights भज्जी ने कहा, पिछले हफ्ते या 10 दिनों से, मुझे पंजाब में क्रिकेट प्रेमियों और हितधारकों से कई शिकायतें मिल रही हैं कहा- वर्तमान अध्यक्ष के तहत पीसीए बहुत सारी अवैध गतिविधियों का सहारा ले रहा है उनका आरोप है कि पीसीए में नियुक्ति उनकी सलाह के बगैर या शीर्ष परिषद की सहमति के बिना की जा रही है

चंडीगढ़: भारत के पूर्व क्रिकेटरहरभजन सिंह ने पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष गुलजारिंदर चहल पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है। भज्जी ने कहा, पिछले हफ्ते या 10 दिनों से, मुझे पंजाब में क्रिकेट प्रेमियों और हितधारकों से कई शिकायतें मिल रही हैं कि वर्तमान अध्यक्ष के तहत पीसीए बहुत सारी अवैध गतिविधियों का सहारा ले रहा है, जो पारदर्शिता और क्रिकेट प्रशासन की भावना के खिलाफ है।

पीसीए के मुख्य सलाहकार, हरभजन ने शुक्रवार को एक पत्र में लिखा, मुझे लगता है कि कल, इस संबंध में लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि पीसीए करीब 150 सदस्यों को वोट देने के अधिकार के साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है। उनका आरोप है कि ये नियुक्ति हरभजन की सलाह के बगैर या शीर्ष परिषद की सहमति के बिना की जा रही है।

Things are getting uglier in @pcacricket. Harbhajan Singh @harbhajan_singh, who is chief advisor to the PCA, has shot an open letter to all members of the unit about alleged "illegal activities" with regards to new memberships.

The former great has also written to Punjab CM. pic.twitter.com/hJfKhX76V5