Happy Birthday Suryakumar Yadav: जब 'मिस्टर 360' ने वर्ल्ड कप में किया था जादू, आज भी फैन्स के जहन में याद ताजा...

Happy Birthday Suryakumar Yadav: भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव आज 34 साल के हो गए हैं। आज उनका जन्मदिन है और उनके चाहने वाले उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। 14 सितंबर 1990 को यूपी में जन्में सूर्यकुमार यादव को फैन्स प्यार से मिस्टर 360 कहते हैं। क्रिकेटर स्टार के जन्मदिन के मौके पर फैन्स सबसे ज्यादा जिसे याद कर रहे हैं वो है सूर्यकुमार का टी20 शॉट जिसकी याद लोगों के दिलों में आज भी ताजा है। टी20 क्रिकेट के दौर में, भारत ने इस फॉर्मेट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक सूर्यकुमार यादव को जन्म दिया है।

दरअसल, अपने करियर के दौरान सूर्यकुमार ने इसी साल खेले गए वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया। भारतीय क्रिकेट प्रशंसक उन्हें टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल में डेविड मिलर का कैच लेने के लिए हमेशा याद रखेंगे। यह उच्च दबाव की स्थिति में खिलाड़ी द्वारा सबसे शांत और संयमित क्षेत्ररक्षण प्रयासों में से एक था, एक ऐसा प्रयास जिसने भारत के लिए 13 साल का इंतजार खत्म कर दिया।

यही वजह है कि फैन्स आज उनके जन्मदिन पर उस दिन को याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ढेरों पोस्ट ऐसी है जिसमें सूर्यकुमार यादव को फैन्स उनकी टी 20 कैच वाली फोटो लगाकर बर्थडे विश कर रहे हैं।



विश्व कप के बाद रोहित शर्मा ने कप्तानी छोड़ दी और इस प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी। इसके बाद सूर्या ने टी20 में भारत के लिए कप्तानी की। सूर्या और मुख्य कोच गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम, खासकर टी20 प्रारूप में बदलाव कर रही है। सूर्या के लिए एक खास दिन पर, हर भारतीय प्रशंसक उम्मीद करता है कि वह बल्लेबाज और कप्तान के रूप में टीम के लिए और भी उज्जवल दिन और अधिक गौरव लेकर आए।

सूर्यकुमार यादव के करियर के शुरुआती करियर

घरेलू क्षेत्र में कुछ अच्छे प्रदर्शनों ने सूर्यकुमार को 2011 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल अनुबंध दिलाया। हालांकि, अगले कुछ वर्षों में, सूर्यकुमार ने लीग के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक के लिए केवल एक ही गेम खेला।

2013 में, कोलकाता नाइट राइडर्स ने गतिशील मध्य-क्रम के बल्लेबाज स्काई की सेवाएँ हासिल कीं। टूर्नामेंट के 2014 सीज़न से, स्काई को नियमित रूप से आईपीएल एक्शन मिलना शुरू हो गया। हालांकि, फिनिशर के रूप में बल्लेबाज के रूप में फ्रैंचाइज़ी का प्रक्षेपण उनके लिए अच्छा नहीं रहा।

मुंबई इंडियंस ने 2018 में उन्हें फिर से साइन करने का फैसला किया। आईपीएल में टीमों के इस कदम ने सूर्यकुमार यादव के करियर की दिशा बदल दी। इस बार, मुंबई इंडियंस ने उनका बेहतर ख्याल रखा। उन्हें बल्लेबाजी क्रम में ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिला और उन्होंने अपने अनोखे अंदाज में मैच को प्रभावित करना शुरू कर दिया।

आईपीएल में सूर्या के लगातार अच्छे प्रदर्शन ने आखिरकार उन्हें टी20आई के लिए भारतीय टीम में जगह दिलाई। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना डेब्यू किया और पहली ही पारी में प्रभावित किया। सूर्या ने सीरीज के चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाया और अपने बल्ले से आने वाले शानदार प्रदर्शन के संकेत दिए।

तब से, सूर्या ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रभावशाली शतक बनाने से लेकर टी20आई में नंबर एक आईसीसी रैंक हासिल करने तक, SKY ने अपने युवा अंतरराष्ट्रीय करियर में यह सब किया है।

