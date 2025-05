Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: 40 ओवर, 11 विकेट, 437 रन, 25 छक्के और 37 चौके, नंबर-1 पर काबिज गुजरात टाइटंस की हार, अंक तालिका में कौन कहां

Highlights Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग में बृहस्पतिवार को यहां गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: सुपर जाइंट्स ने दो विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: पूरन (नाबाद 56 रन, 27 गेंद, पांच छक्के, चार चौके) के साथ दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की।

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: लखनऊ सुपर जायंट्स ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 33 रन से करारी हार दी। मैच में रनों की बारिश देखने को मिली। आईपीएल 2025 के लीग चरण में गुजरात टाइटन्स की शीर्ष दो में रहने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दोनों टीम ने 40 ओवर की बल्लेबाजी में 437 रन कूटे। इस दौरान 11 विकेट गिरे और 25 छक्के और 37 चौके की बारिश हुई। सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श ने शतक बनाए और भाई शान मार्श (2008) के क्लब में शामिल हुए। आईपीएल में पहली भाई की जोड़ी है।

Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants IPL 2025: अंक तालिका-

गुजरात टाइटन्सः 18

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 17

पंजाब किंग्सः 17

मुंबई इंडियंसः 16

दिल्ली कैपिटल्सः 13

लखनऊ सुपर जायंट्सः 12

कोलकाता नाइट राइडर्सः 12

सनराइजर्स हैदराबादः 09

राजस्थान रॉयल्सः 08

चेन्नई सुपर किंग्सः 06

मार्श के पहले आईपीएल शतक और निकोलस पूरन के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से लखनऊ सुपर जाइंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में बृहस्पतिवार को यहां गुजरात टाइटंस को 33 रन से हरा दिया। मार्श ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए 64 गेंद में आठ छक्कों और 10 चौकों से 117 रन बनाने के अलावा पूरन (नाबाद 56 रन, 27 गेंद, पांच छक्के, चार चौके) के साथ दूसरे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की जिससे सुपर जाइंट्स ने दो विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

मार्श ने एडेन मार्करम (36) के साथ पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। इसके जवाब में टाइटंस की टीम विल ओरोर्के (27 रन पर तीन विकेट), आयुष बडोनी (चार रन पर दो विकेट) और आवेश खान (51 रन पर दो विकेट) की उम्दा गेंदबाजी के सामने शाहरुख खान (57 रन, 29 गेंद, पांच चौके, तीन छक्के) और शेरफेन रदरफोर्ड (38 रन, 22 गेंद, एक चौका, तीन छक्के) के बीच चौथे विकेट की 40 गेंद में 86 रन की साझेदारी के बावजूद नौ विकेट पर 202 रन ही बना सकी।

सुपर जाइंट्स की टीम पहले ही प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है जबकि टाइटंस की टीम प्ले ऑफ में जगह सुनिश्चित कर चुकी है और इस मैच में हार के बावजूद 13 मैच में 18 अंक के साथ शीर्ष पर है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अटूट दोहरी शतकीय साझेदारी करके गुजरात को 10 विकेट की जीत के साथ प्ले ऑफ में पहुंचाने वाले कप्तान शुभमन गिल (35) और साई सुदर्शन (21) ने एक बार फिर टीम को तेज शुरुआत दिलाते हुए चार ओवर में 42 रन जोड़े। ओरोर्के ने सुदर्शन को मिड ऑफ पर मार्करम के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा।

जोस बटलर ने छठे ओवर में आवेश पर दो चौकों और दो छक्के से 21 रन बटोरे। टाइटंस ने पावर प्ले में एक विकेट पर 67 रन बनाए। आवेश ने अगले ओवर में गिल को अब्दुल समद के हाथों कैच कराके टाइटंस को दूसरा झटका दिया। गिल ने 20 गेंद का सामना करते हुए सात चौके मारे। आकाश सिंह ने बटलर को बोल्ड करके टाइटंस का स्कोर तीन विकेट पर 96 रन किया।

बटलर ने 18 गेंद का सामना करते हुए तीन चौके और दो छक्के मारे। गुजरात के रनों का शतक 11वें ओवर में पूरा हुआ। लगातार बढ़ती रन गति के बीच रदरफोर्ड ने आकाश दीप पर दो छक्के मारे। शाहबाज अहमद के अगले ओवर में हालांकि उन्हें जीवनदान मिला जब विकेटकीपर ऋषभ पंत उनका कैच लपकने में नाकाम रहे।

पूरन ने किशोर की पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑफ पर छक्के के लिए भेजकर खाता खोला। सुपर जाइंट्स के रनों का शतक 11वें ओवर में पूरा हुआ। मार्श ने 12वें ओवर में राशिद खान को निशाना बनाते हुए उनके ओवर में दो छक्के और तीन चौके से 25 रन बटोरे। पूरन ने भी राशिद के अगले ओवर में छक्का मारा और फिर किशोर पर चौका और छक्का जड़ा। उन्होंने सिराज पर भी दो चौके और एक छक्का मारा।

मार्श ने अरशद पर चौके और फिर एक रन के साथ 56 गेंद में शतक पूरा किया। वह मौजूदा सत्र में शतक जड़ने वाले पहले विदेशी खिलाड़ी हैं। मार्श ने प्रसिद्ध पर दो और छक्के मारे लेकिन फिर अरशद की गेंद पर शेरफेन रदरफोर्ड को कैच दे बैठे। पूरन ने इससे पहले प्रसिद्ध की गेंद पर एक रन के साथ सिर्फ 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। टाइटंस की ओर से किशोर और अरशद ने क्रमश: 34 और 36 रन देकर एक-एक विकेट चटकाया।