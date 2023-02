एक बार फिर चोटिल हुए ऑस्ट्रेलियाई स्टार ग्लेन मैक्सवेल, हाल ही में मैदान पर की थी वापसी, देखें वीडियो

Highlights ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। मैक्सवेल पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से लंबे समय से मैदान से बाहर थे। हली स्लिप में फील्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग गई थी।

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक बार फिर चोटिल हो गए हैं। बता दें कि मैक्सवेल पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से लंबे समय से मैदान से बाहर थे। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ग्लेन मैक्सवेल को मंगलवार (21 फरवरी) को जंक्शनल ओवल में चल रहे शेफील्ड शील्ड मैच में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विक्टोरिया के लिए खेलते हुए एक और चोट लगी।

पहली स्लिप में फील्डिंग करते हुए उन्हें चोट लग गई थी। मैक्सवेल ने गेंद को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी कलाई में चोट लग गई और वो दर्द से कराहते हुए मैदान पर तुरंत गिर गए। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल ने तुरंत मैदान छोड़ दिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के शेष भाग के लिए वापस नहीं लौटे। फिलहाल, ग्लेन मैक्सवेल के हाथ में फ्रैक्चर नहीं हुआ है।

मैदान से बाहर होने के बाद उनका स्कैन हुआ और उन्हें कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि वह दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए वापसी कर पाएंगे या नहीं। बता दें कि पैर में चोट लगने की वजह से ग्लेन मैक्सवेल बिग बैश लीग का हिस्सा नहीं बन पाए थे। वह अगले महीने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी पर नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि 17 मार्च से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत हो रही है।

No issues here it seems. Maxwell could be batting imminently after lunch if wickets keep tumbling the way they are #SheffieldShieldpic.twitter.com/f8NJzm0GO6