गंभीर का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप के आखिर तक है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है, जो पांच हफ़्ते बाद शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

By रुस्तम राणा | Updated: December 27, 2025 18:16 IST2025-12-27T18:16:18+5:302025-12-27T18:16:18+5:30

खतरे में गौतम गंभीर की कोचिंग जॉब? साउथ अफ्रीका टेस्ट में करारी हार के बाद BCCI ने एक महान क्रिकेटर से किया संपर्क

नई दिल्ली: गौतम गंभीर का भारत के व्हाइट बॉल कोच के तौर पर रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, उन्होंने दोनों फॉर्मेट में एक-एक आईसीसी और एसीसी ट्रॉफी जीती है, लेकिन SENA देशों के खिलाफ 10 टेस्ट हार के साथ, टेस्ट क्रिकेट के मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 

ऐसा माना जाता है कि पिछले महीने घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में भारत की बुरी हार के ठीक बाद, क्रिकेट बोर्ड में किसी अहम व्यक्ति ने एक बार फिर वीवीएस लक्ष्मण से अनौपचारिक रूप से संपर्क किया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह रेड बॉल टीम को कोचिंग देने में दिलचस्पी लेंगे।

हालांकि, पता चला है कि पुराने ज़माने के दिग्गज बल्लेबाज़ बेंगलुरु में सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में 'हेड ऑफ़ क्रिकेट' बनकर खुश हैं। गंभीर का बीसीसीआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट 2027 वनडे वर्ल्ड कप के आखिर तक है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि इस पर फिर से विचार किया जा सकता है, जो पांच हफ़्ते बाद शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

ऐसा समझा जाता है कि बीसीसीआई के गलियारों में अभी भी इस बात पर फैसला नहीं हुआ है कि क्या गंभीर 2025-27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के बाकी नौ टेस्ट मैचों के लिए रेड बॉल टीम की कमान संभालने के लिए सही व्यक्ति हैं।

इंग्लैंड में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ होने के बाद, भारत के पास अगस्त 2026 में श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ और अक्टूबर में न्यूज़ीलैंड का दौरा है, जिसके बाद जनवरी-फरवरी 2027 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज़ होगी।

बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, "गंभीर को भारतीय क्रिकेट के पावर कॉरिडोर में मज़बूत सपोर्ट हासिल है और ज़ाहिर है, अगर भारत T20 वर्ल्ड कप जीतता है या कम से कम फाइनल में पहुँचता है, तो वह बिना किसी रुकावट के अपना काम जारी रखेंगे। हालाँकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या गंभीर टेस्ट में भी कोच बने रहते हैं।"

सूत्र ने आगे कहा, "उनका फ़ायदा यह है कि रेड बॉल फॉर्मेट में ज़्यादा विकल्प नहीं हैं क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण सीनियर टेस्ट टीम को कोचिंग देने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं।" आजकल भारतीय ड्रेसिंग रूम में काफ़ी कन्फ्यूज़न है, राहुल द्रविड़ के ज़माने के उलट, जब सबकी भूमिकाएँ तय थीं, गंभीर के राज में कई खिलाड़ी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। द्रविड़ के तीन साल के कार्यकाल में खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए काफ़ी समय मिला था।

शुभमन गिल को T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर करने के पीछे गंभीर का हाथ साफ़ दिख रहा था और इससे कई खिलाड़ियों को यह यकीन हो गया है कि अगर भारतीय क्रिकेट के अगले पोस्टर बॉय को बाहर किया जा सकता है, तो अगली बार किसी का भी नाम हो सकता है। बीसीसीआई पॉलिसी से जुड़े फैसले लेने में हमेशा समय लेती है और अगर कैलेंडर देखें, तो T20 वर्ल्ड कप के बाद दो महीने इंडियन प्रीमियर लीग होगी।

बीसीसीआई में आखिरी फैसला लेने वाले लोगों के पास ग्लोबल टूर्नामेंट में भारत के प्रदर्शन का एनालिसिस करने के बाद, स्प्लिट कोचिंग या सभी फॉर्मेट के लिए एक ही कोच रखने के बारे में सोच-समझकर फैसला लेने के लिए काफ़ी समय होगा। आगे आने वाले दो महीने 'गुरु गंभीर' के लिए बहुत दिलचस्प होंगे, भले ही बीसीसीआई में उनके समर्थक हों।

