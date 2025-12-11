IND Vs SA 2nd T20I: अर्शदीप सिंह के एक ओवर में 7 वाइड फेंकने पर गुस्से से लाल हुए गौतम गंभीर, VIDEO में देखें उनका रिएक्शन

11वें ओवर में क्विंटन डी कॉक के छक्के मारने के बाद बाएं हाथ के पेसर ने अपना आपा खो दिया। इंडियन पेसर ने एक ओवर में 7 वाइड फेंकी, जिससे उनके कोच बहुत परेशान हुए।

By रुस्तम राणा | Updated: December 11, 2025 20:20 IST2025-12-11T20:20:46+5:302025-12-11T20:20:51+5:30

नई दिल्ली: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर गुरुवार को भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20आई मुकाबले में अर्शदीप सिंह की खराब गेंदबाजी से बहुत गुस्सा हुए। 11वें ओवर में क्विंटन डी कॉक के छक्के मारने के बाद बाएं हाथ के पेसर ने अपना आपा खो दिया। इंडियन पेसर ने एक ओवर में 7 वाइड फेंकी, जिससे उनके कोच बहुत परेशान हुए।

यह घटना पहली इनिंग्स के 11वें ओवर में हुई। क्विंटन डी कॉक ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह को छक्का जड़ दिया। रन बनाने की रफ़्तार कम करने की कोशिश में, बाएं हाथ के इस बॉलर ने ऑफ लाइन के बाहर वाइड फेंकी। हालांकि, सिंह सही नहीं कर पाए और कई वाइड फेंक दी।

उन्होंने दो वाइड गेंदें फेंकी और फिर एक डॉट गेंद फेंकी। इसके बाद अर्शदीप ने लगातार चार वाइड गेंदें फेंकी। कोच गौतम गंभीर ने गुस्से में उनकी तरफ गेंद फेंकी, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह ने भी उनसे बात की। उन्होंने 13 गेंदें फेंककर ओवर खत्म किया, जो T20I में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे ज़्यादा गेंदें हैं।

