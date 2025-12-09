पहले टी20 से पहले आध्यात्मिक शुरुआत, गंभीर और सूर्यकुमार ने जगन्नाथ मंदिर में टेका माथा

Highlightsपहले टी20 से पहले आध्यात्मिक शुरुआत, गंभीर और सूर्यकुमार ने जगन्नाथ मंदिर में टेका माथा
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले से पूर्व, मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव सहित टीम इंडिया के चार सदस्य मंगलवार को श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा-अर्चना की। सूर्यकुमार ने अपनी पत्नी देविषा शेट्टी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच 12वीं शताब्दी के इस मंदिर में प्रवेश किया। सुरक्षा कर्मियों और पुरी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) प्रतीक सिंह के साथ मंदिर में प्रवेश करते समय कप्तान ने ‘‘जय जगन्नाथ’’ का जयघोष किया।
खिलाड़ियों तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर ने भी मंदिर में दर्शन किए। एसपी प्रतीक सिंह ने कहा, “टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मंदिर प्रवास के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। सभी व्यवस्थाएं सुचारू रहीं और खिलाड़ियों ने भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए।” सेवायत रबी प्रतिहारी ने खिलाड़ियों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की और आशीर्वाद स्वरूप दीप प्रज्वलित कर आगामी श्रृंखला में टीम इंडिया की सफलता की कामना की। एसपी ने बताया कि दर्शन के बाद टीम सदस्य वापस भुवनेश्वर लौट गए।