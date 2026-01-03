टी20 में 4 नहीं 5 ओवर करे बॉलर?,  पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने कहा- सभी गेंदबाजों को चार ओवर तक क्यों करें सीमित

टॉफेल का मानना ​​है कि एक गेंदबाज को पांचवा ओवर करने की अनुमति देने से इस खेल में नया रणनीतिक आयाम जुड़ सकता है।

नई दिल्लीः पूर्व अंपायर साइमन टॉफेल ने टी20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच बेहतर संतुलन बनाने की अपील करते हुए सुझाव दिया है कि एक गेंदबाज को मौजूदा चार ओवर के कोटे के बजाय पांच ओवर गेंदबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अभी क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में प्रत्येक गेंदबाज को अधिकतम चार ओवर फेंकने की अनुमति है लेकिन टॉफेल का मानना ​​है कि एक गेंदबाज को पांचवा ओवर करने की अनुमति देने से इस खेल में नया रणनीतिक आयाम जुड़ सकता है।

ऑस्ट्रेलिया के इस 54 वर्षीय अंपायर ने क्रिकबज से कहा, ‘‘मैंने कुछ अलग-अलग लीग को कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मैं सीमित ओवरों के क्रिकेट में बल्ले और गेंद के बीच संतुलन देखना चाहता हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि टी20 क्रिकेट में एक गेंदबाज पांचवां ओवर भी फेंके।

अगर कोई बल्लेबाज पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक पूरी पारी में क्रीज पर रह सकता है तो फिर हम सभी गेंदबाजों को चार ओवर तक क्यों सीमित कर रहे हैं।’’ टॉफेल ने कहा, ‘‘क्या हम किसी एक गेंदबाज को एक अतिरिक्त ओवर दे सकते हैं, ताकि बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच कुछ संतुलन पैदा किया जा सके।

मैं केवल इस बात पर गौर कर रहा हूं कि किस तरह से संतुलन पैदा किया जाए।’’ टॉफेल ने 2004 और 2008 के बीच लगातार पांच बार आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हासिल किया था। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में नियमों में किए गए सभी बदलाव का समर्थन नहीं करते हैं, जिनमें इम्पैक्ट प्लेयर नियम और रणनीतिक टाइमआउट भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘सभी बदलाव अच्छे नहीं होते। हम सिर्फ मार्केटिंग हथकंडे के लिए चीजों को बदलते रहते हैं, जिससे हमें सावधानी बरतनी होगी। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर होता है। आईएलटी20 में सुपर सब होता है। क्रिकेट के प्रति मेरा नजरिया कहता है कि मैं 11 खिलाड़ियों को 11 खिलाड़ियों का सामना करते देखना पसंद करूंगा। मैं खेल में और अधिक ऑलराउंडर देखना पसंद करूंगा।’’ 

