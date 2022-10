बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपनी नई पारी को लेकर की बड़ी घोषणा

कोलकाता: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पूर्व अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुल ने मंगलवार को मोहन बागान क्लब से जुड़ी अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा कि बहुत पहले, मैं मोहन बागान क्लब के लिए 9 साल से अधिक समय तक खेला था। मेरे पास उस जगह की कई यादें हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा, मैं इस क्लब के परिवर्तन को देखकर खुश हूं। यहां गांगुली ने कहा, मैं जल्द ही यहां निदेशक के रूप में वापस आऊंगा। एक प्रकार से 'दादा' ने यहां अपनी नई पारी की घोषणा कर दी है।

मोहन बागान भारत के प्रमुख फुटबॉल क्लबों में से एक है। मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली क्लब के महासचिव श्री देबाशीष दत्ता से मिलेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें यहां सुविधाएं बढ़ाने के लिए काम करने के लिए बधाई देता हूं।

गांगुली ने अक्टूबर 2021 में संजीव गोयनका के स्वामित्व वाले आईएसएल क्लब, एटीके-मोहन बागान के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था। वे 2014 में इंडियन सुपर लीग की शुरुआत के बाद से एटलेटिको-कोलकाता का हिस्सा थे। क्लब था लीगेसी क्लब मोहन बागान में विलय से पहले एटीके का नाम बदल दिया।

गांगुली ने प्रतिष्ठित मोहन बागान क्लब का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, "मैं एटीके मोहन बागान का हिस्सा था। फिर से, मैं एटीके मोहन बागान के निदेशक के रूप में वापस आऊंगा। मैं साल भूल गया। मोहन बागान क्लब में प्रवेश करने के बाद मैं थोड़ा उदासीन हूं। यह बुनियादी ढांचा है, यह शानदार है। मैं मोहन बागान क्लब के परिवर्तन से चकित हूं। अब सब कुछ बहुत अलग था।

Kolkata| Long ago, I played for Mohun Bagan Club for over 9 yrs. I've many memories of the place. I'm happy to see the transformation of this club. I congratulate them for working to increase the facilities here. I'll come back as Director here soon: Sourav Ganguly, ex-BCCI chief pic.twitter.com/eFnRcFt5y1