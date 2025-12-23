1 ओवर में 5 विकेट! इंडोनेशिया के गेंदबाज ने T20I में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

नई दिल्ली:इंडोनेशिया के गेडे प्रियांडाना ने मंगलवार को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जब इस ऑलराउंडर ने बाली के उदयना क्रिकेट ग्राउंड में एक T20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में पांच विकेट लिए। यह घटना कंबोडिया की पारी के 16वें ओवर में हुई, जब इंडोनेशिया ने पहले बैटिंग करते हुए 167/5 का स्कोर बनाया था।

जीत के लिए 168 रनों का पीछा करते हुए, कंबोडिया को बड़ा झटका लगा जब दूसरे ओवर की पहली दो गेंदों पर मार्सेल हैनेकोम और मुहम्मद नईम गोल्डन डक पर आउट हो गए। कप्तान लुकमान बट (48) और शाह अबरार हुसैन (37) ने तीसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी करके पारी को संभाला।

छह डेब्यू करने वाले खिलाड़ियों के साथ खेल रही कंबोडिया 15वें ओवर तक मैच से पूरी तरह बाहर नहीं थी, तब स्कोरबोर्ड पर 106/5 रन थे। आखिरी 30 गेंदों में 62 रनों की ज़रूरत थी, तब 28 साल के प्रियांडाना को बॉलिंग के लिए लाया गया।

राइट-आर्म पेस बॉलिंग करते हुए, प्रियांडाना ने अपनी पहली ही गेंद पर हुसैन का विकेट लेकर कमाल कर दिया। इसके बाद उन्होंने अगली दो गेंदों पर निर्मलजीत सिंह और चैंथोउन रथनाक को आउट करके अपनी हैट्रिक पूरी की। हालांकि मोंगदारा सोक चौथी गेंद पर आउट होने से बच गए, लेकिन वह अगली गेंद पर आउट हो गए।

प्रियांडाना ने ओवर की आखिरी गेंद पर पेल वन्नक को आउट करके 1-0-1-5 का स्कोर बनाया, और इस तरह इंडोनेशिया ने 60 रनों से जीत हासिल करके 1-0 की बढ़त बना ली।