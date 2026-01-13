5 पारी में 135 रन, कप्तान फाफ डुप्लेसी बाहर, जोबर्ग सुपर किंग्स को बड़ा झटका

Highlights टूर्नामेंट में डु प्लेसिस ने पांच पारियों में 135 रन बनाए हैं। तीन मैच जीते हैं, दो हारे हैं और दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए। SA20 2025-26 सीज़न के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए।

जोहानिसबर्गः दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और कई लीग में कैप्टन रहे फाफ डुप्लेसी बाहर हो गए हैं। जोबर्ग सुपर किंग्स को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। डुप्लेसी SA20 2025-26 सीज़न के बाकी बचे मैचों से बाहर हो गए। फ्रेंचाइजी के अनुसार डुप्लेसी के दाहिने अंगूठे के लिगामेंट में चोट आई है और अब उन्हें सर्जरी करानी होगी। 41 वर्षीय डुप्लेसी को यह चोट 10 जनवरी को MI केप टाउन के खिलाफ JSK के पिछले मैच के दौरान लगी थी। MICT द्वारा बनाए गए विशाल 234/3 के स्कोर के बाद, कप्तान ने लक्ष्य का पीछा करते हुए बल्लेबाजी करने का मौका ही नहीं लिया और JSK को वह मैच हारना पड़ा।

इस टूर्नामेंट में डु प्लेसिस ने पांच पारियों में 135 रन बनाए हैं। JSK का प्रदर्शन मिला-जुला रहा है, उन्होंने तीन मैच जीते हैं, दो हारे हैं और दो मैच बारिश के कारण रद्द हो गए। फिलहाल वे तालिका में तीसरे स्थान पर हैं और तीन लीग मैच बाकी हैं। डु प्लेसिस की अनुपस्थिति में डोनोवन फेरेरा के बाकी बचे मैचों में टीम की कप्तानी करने की उम्मीद है।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसी ने शनिवार को कहा कि वह 14 साल में पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन 2026 में पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में मौका तलाशेंगे। डुप्लेसी ने 2012 में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के लिए आईपीएल में पदार्पण किया था और 398 रन बनाकर छाप छोड़ी थी।

बाद में उन्होंने 2018 और 2021 में सीएसके के साथ दो बार आईपीएल का खिताब जीता था। डुप्लेसी पहले ही पीएसएल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जालमी के लिए खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने दो सत्र में छह मैच खेले हैं। सीएसके के अलावा इस दाएं हाथ के खिलाड़ी ने आईपीएल 2022 और 2024 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी भी की थी।

दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें आईपीएल 2025 से पहले खरीदा था लेकिन उनका योगदान नौ मैच में सिर्फ 202 रन था। उन्होंने 2016 और 2017 में अब बंद हो चुकी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की जर्सी भी पहनी थी। कुल मिलाकर डुप्लेसी ने 154 आईपीएल मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 35.09 के औसत से 4,773 रन बनाए हैं।