जनवरी 2011 और 5472 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता इंग्लैंड?, 2 दिन में टेस्ट खत्म, 36 विकेट गिरे, सीरीज में 3-1 से आगे ऑस्ट्रेलिया?

Highlights Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: आखिरकार इंग्लैंड की टीम को जीत नसीब हो गई। Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: चौथे मैच में विकेट का पतझड़ देखने को मिला। Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: 2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो गया।

मेलबर्नः आखिरकार इंग्लैंड ने एशेज ट्रॉफी में वापसी की और मेलबर्न में जीत हासिल किया। चौथा टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला गया। 5 मैच की सीरीज में 3-0 से पीछे इंग्लैंड ने पहली बार जीत हासिल की। 26 दिसंबर को टेस्ट शुरू हुआ और 27 दिसंबर को खत्म हो गया। 2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो गया। 2 दिन में 36 विकेट गिरे और कुल 572 रन बने। इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जनवरी 2011 में जीता था। 5,472 दिन बीत चुके थे। आखिरकार इंग्लैंड की टीम को जीत नसीब हो गई। चौथे मैच में विकेट का पतझड़ देखने को मिला। इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की।

Jacob Bethell top-scores with 40 as we complete our first Test win in Australia since 2011.



The series may have gone, but that's a result to be proud of 🤝 pic.twitter.com/lkuzSY4Iar — England Cricket (@englandcricket) December 27, 2025

England pull off a stunning comeback to take their first Test win in Melbourne since 2010 🤩#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevkpic.twitter.com/uYMR8idGyb — ICC (@ICC) December 27, 2025

Ben Stokes gets the final wicket and our target is set... 1️⃣7️⃣5️⃣ to win.



COME ON BOYS! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/jQZrJu5ENS — England Cricket (@englandcricket) December 27, 2025

Not the news England wanted as they try and work their way back into the Boxing Day Test 😲#WTC27 | #AUSvENGhttps://t.co/wMTjL15QAr — ICC (@ICC) December 27, 2025

चौथे टेस्ट में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 152 रन बना सकी और इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 110 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 132 पर आउट हो गई। इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी धरती पर 5-0, 4-0, 4-0 से सीरीज जीती है और अब वह 3-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले दो टेस्ट मैच आठ विकेट के समान अंतर से जीते थे।

An exciting final session awaits with both Australia and England in with a chance to win at the MCG 🙌#WTC27 | #AUSvENG 📝: https://t.co/SEp6T1bevkpic.twitter.com/QhqZey6lBa — ICC (@ICC) December 27, 2025

इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराने वाली भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ नहीं थी: कुक

दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने कहा कि इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने वाली शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम मजबूत नहीं थी। गिल की टेस्ट कप्तान के रूप में यह पहली सीरीज थी। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया तथा चार शतक की मदद से 754 रन बनाए।

कुक ने कहा कि भारतीय टीम के बहुत मजबूत नहीं होने के कारण ही इंग्लैंड यह सीरीज बराबर कराने में सफल रहा था। कुक ने यहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच के दौरान कहा, ‘‘ इंग्लैंड का टीम प्रबंधन भारत के खिलाफ श्रृंखला के प्रदर्शन की बात कर रहा है। उसने भारत के खिलाफ श्रृंखला ड्रॉ कराई।

The schedule for ICC Men’s @T20WorldCup 2026 is here! 📅



The matches and groups were unveiled at a gala event in Mumbai led by ICC Chairman @JayShah, and with new tournament ambassador @ImRo45 and Indian team captains @surya_14kumar and Harmanpreet Kaur in attendance.



✍️:… pic.twitter.com/fsjESpJPlE — ICC (@ICC) November 25, 2025

लेकिन यही भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से अपनी घरेलू धरती पर बुरी तरह हार गई। इसलिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम कोई सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम नहीं थी।’’ इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैच हारने के बाद एशेज हासिल करने की दौड़ से बाहर हो चुका है।