जनवरी 2011 और 5472 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता इंग्लैंड?, 2 दिन में टेस्ट खत्म, 36 विकेट गिरे, सीरीज में 3-1 से आगे ऑस्ट्रेलिया?

Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जनवरी 2011 में जीता था। 5,472 दिन बीत चुके थे।

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 27, 2025 11:59 IST2025-12-27T11:55:02+5:302025-12-27T11:59:55+5:30

England won 4 wkts AUS 152-132 ENG-110-178 Test over 2 days 35 wickets fell England won Melbourne Australia ahead 3-1 series January 2011 after 5,472 days, England won in Australia | जनवरी 2011 और 5472 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया में जीता इंग्लैंड?, 2 दिन में टेस्ट खत्म, 36 विकेट गिरे, सीरीज में 3-1 से आगे ऑस्ट्रेलिया?

file photo

HighlightsAustralia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: आखिरकार इंग्लैंड की टीम को जीत नसीब हो गई। Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: चौथे मैच में विकेट का पतझड़ देखने को मिला।Australia vs England, 4th Test Ashes 2025-26: 2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो गया।

मेलबर्नः आखिरकार इंग्लैंड ने एशेज ट्रॉफी में वापसी की और मेलबर्न में जीत हासिल किया। चौथा टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे 26 दिसंबर को मेलबर्न में खेला गया। 5 मैच की सीरीज में 3-0 से पीछे इंग्लैंड ने पहली बार जीत हासिल की। 26 दिसंबर को टेस्ट शुरू हुआ और 27 दिसंबर को खत्म हो गया। 2 दिन में टेस्ट मैच समाप्त हो गया। 2 दिन में 36 विकेट गिरे और कुल 572 रन बने। इंग्लैंड ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जनवरी 2011 में जीता था। 5,472 दिन बीत चुके थे। आखिरकार इंग्लैंड की टीम को जीत नसीब हो गई। चौथे मैच में विकेट का पतझड़ देखने को मिला। इंग्लैंड ने 4 विकेट से जीत हासिल की।

चौथे टेस्ट में पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 152 रन बना सकी और इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 110 पर ढेर हो गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 132 पर आउट हो गई। इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी धरती पर 5-0, 4-0, 4-0 से सीरीज जीती है और अब वह 3-0 से आगे है। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ और ब्रिस्बेन में पहले दो टेस्ट मैच आठ विकेट के समान अंतर से जीते थे।

इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ कराने वाली भारतीय टीम सर्वश्रेष्ठ नहीं थी: कुक

दिग्गज बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक ने कहा कि इस साल के शुरू में इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैच की श्रृंखला 2-2 से ड्रॉ कराने वाली शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम मजबूत नहीं थी। गिल की टेस्ट कप्तान के रूप में यह पहली सीरीज थी। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया तथा चार शतक की मदद से 754 रन बनाए।

कुक ने कहा कि भारतीय टीम के बहुत मजबूत नहीं होने के कारण ही इंग्लैंड यह सीरीज बराबर कराने में सफल रहा था। कुक ने यहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच के दौरान कहा, ‘‘ इंग्लैंड का टीम प्रबंधन भारत के खिलाफ श्रृंखला के प्रदर्शन की बात कर रहा है। उसने भारत के खिलाफ श्रृंखला ड्रॉ कराई।

लेकिन यही भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से अपनी घरेलू धरती पर बुरी तरह हार गई। इसलिए इंग्लैंड का दौरा करने वाली भारतीय टीम कोई सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम नहीं थी।’’ इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले तीन टेस्ट मैच हारने के बाद एशेज हासिल करने की दौड़ से बाहर हो चुका है।

Open in app
टॅग्स :Ashes Test SeriesAustralia Cricket TeamAustralia vs EnglandEngland and Wales Cricket BoardSteve SmithBen Stokesएशेज टेस्ट सीरीजऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीमऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंडइंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्डस्टीव स्मिथबेन स्टोक्स