ENG vs SL: जो रूट ने सर एलिस्टर कुक का सर्वाधिक टेस्ट शतकों का रिकॉर्ड तोड़ा, श्रीलंका के खिलाफ लगाई 34वीं टेस्ट सेंचुअरी

Highlights रूट 34वां शतक लगाने के बाद खेल के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के सबसे सफल शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने इसके अलावा वह 50वां अतर्राष्ट्रीय शतक के आंकड़े तक पहुंचने वाले सक्रिय क्रिकेटरों में दूसरे स्थान पर आ गए उन्होंने महान बल्लेबाज यूनिस खान, गावस्कर, लारा और जयवर्धने के टेस्ट शतकों की बराबरी भी की

ENG vs SL, Test: जो रूट ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने का एलिस्टेयर कुक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूट ने अपना पहला शतक 2013 में हेडिंग्ले में न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था और 11 साल बाद वह शनिवार दोपहर लॉर्ड्स में अपना 34वां शतक लगाने के बाद खेल के सबसे लंबे प्रारूप में इंग्लैंड के सबसे सफल शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 33 वर्षीय खिलाड़ी 2004 में वेस्टइंडीज के खिलाफ माइकल वॉन के शतक के बाद क्रिकेट के इस घरेलू मैदान पर दोनों पारियों में शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने, इससे पहले उन्होंने पहली पारी में 143 रन बनाकर कुक के रिकार्ड की बराबरी की थी।

इसके साथ ही यह उनका 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक भी है। अनुभवी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐतिहासिक 50 शतक के आंकड़े तक पहुंचने वाले सक्रिय क्रिकेटरों में दूसरे स्थान पर आ गए। रूट ने महान बल्लेबाज यूनिस खान, सुनील गावस्कर, ब्रायन लारा और महेला जयवर्धने के टेस्ट शतकों की बराबरी भी कर ली है और अब वह इस विशिष्ट सूची में केवल पांच क्रिकेटरों से पीछे हैं।

