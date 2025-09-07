England vs South Africa, 3rd ODI: इंग्लैंड 414 और दक्षिण अफ्रीका 72 रन, अंग्रेजों ने 342 रन से दी मात, सीरीज पर अफ्रीका ने किया 2-1 से कब्जा

HighlightsEngland vs South Africa, 3rd ODI: रूट और बेथेल ने शानदार शतक जड़कर बीच के ओवरों में दबदबा बनाया। England vs South Africa, 3rd ODI: 20.5 ओवर दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में आउट होने के बाद दूसरा सबसे कम ओवर है।England vs South Africa, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका की पिछली सबसे बड़ी वनडे हार पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैके में (276 रनों से) हुई थी।
England vs South Africa, 3rd ODI: इंग्लैंड ने एक ज़बरदस्त जीत के साथ सीरीज़ का शानदार समापन किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया और इससे उन्हें सीरीज़ अपने नाम करने में मदद मिली, लेकिन मेज़बान टीम आज हर लिहाज़ से शानदार रही। स्मिथ ने शीर्ष क्रम में अर्धशतक जड़ा, जबकि रूट और बेथेल ने शानदार शतक जड़कर बीच के ओवरों में दबदबा बनाया। बटलर ने अंत में 27 गेंदों में अर्धशतक जड़कर मेज़बान टीम को 414 रनों के विशाल स्कोर तक पहुँचाया। जवाब में, प्रोटियाज़ को आर्चर के रूप में एक तूफ़ान का सामना करना पड़ा।
England vs South Africa, 3rd ODI: वनडे में सबसे बड़ी जीत का अंतर
342 रन - इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, साउथेम्प्टन, 2025
317 रन - भारत बनाम श्रीलंका, तिरुवनंतपुरम, 2023
309 रन - ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड, दिल्ली, 2023
304 रन - ज़िम्बाब्वे बनाम अमेरिका, हरारे, 2023
302 रन - भारत बनाम श्रीलंका, मुंबई विश्व कप, 2023
England vs South Africa, 3rd ODI: वनडे में दक्षिण अफ्रीका का 100 से कम का ऑल-आउट स्कोर
69 बनाम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, 1993
72 बनाम इंग्लैंड, साउथेम्प्टन, 2025
83 बनाम इंग्लैंड, ट्रेंट ब्रिज, 2008
83 बनाम इंग्लैंड, ओल्ड ट्रैफर्ड, 2022
83 बनाम भारत, कोलकाता, 2023
99 बनाम भारत, दिल्ली, 2022
20.5 ओवर दक्षिण अफ्रीका की ओर से वनडे में आउट होने के बाद दूसरा सबसे कम ओवर है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड, 2022 से एक गेंद बेहतर है। इंग्लैंड की पिछली सबसे बड़ी वनडे जीत 2018 में ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 242 रनों से हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की पिछली सबसे बड़ी वनडे हार पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैके में (276 रनों से) हुई थी।
दक्षिण अफ्रीका की टीम 72 रन पर ढेर हो गई। अच्छी गति और उछाल के साथ गेंदबाज़ी की और विरोधी टीम को झकझोर कर रख दिया। उनके 4 विकेटों ने पहले पावरप्ले में ही मेहमान टीम की कमर तोड़ दी। कार्से ने भी उनका अच्छा साथ दिया और कुछ विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पांच रन से जीत हासिल की थी।
इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैच की सीरीज अपने नाम कर ली। बीमार वियान मुल्डर की जगह टीम में शामिल किए गए ब्रीट्ज़के वनडे इतिहास में अपने पहले पांच मैचों में कम से कम अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इस 26 वर्षीय बल्लेबाज की 77 गेंदों पर खेली गई पारी तथा सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम के 49 और ट्रिस्टन स्टब्स के 58 रन के उपयोगी योगदान दिया।