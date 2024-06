England vs Scotland T20 World Cup 2024: गत चैम्पियन इंग्लैंड अंक बांटने पर मजबूर!, स्कॉटलैंड को मिला एक प्वाइंट, आखिर क्या है वजह

Highlights England vs Scotland T20 World Cup 2024: अंपायरों ने मैच को रद्द करने का फैसला खत्म किया। England vs Scotland T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड की पारी खत्म होते ही फिर से बारिश होने लगी। England vs Scotland T20 World Cup 2024: पहले भी इस मुकाबले में दो बार बारिश से खलल डाला था।

England vs Scotland T20 World Cup 2024: स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच मंगलवार को यहां खेला गया आईसीसी टी20 विश्व कप का ग्रुप बी मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। स्कॉटलैंड ने सलामी बल्लेबाजों माइकल जोंस (नाबाद 45) और जॉर्स मुंसे (नाबाद 41) की शानदार बल्लेबाजी से बारिश से प्रभावित मैच में 10 ओवर में बिना किसी नुकसान के 90 रन बनाये। इंग्लैड को डकवर्थ लुईस नियम से जीत के लिए 10 ओवर में 109 रन का लक्ष्य मिला था लेकिन स्कॉटलैंड की पारी खत्म होते ही फिर से बारिश होने लगी और अंपायरों ने मैच को रद्द करने का फैसला खत्म किया।

इससे पहले भी इस मुकाबले में दो बार बारिश से खलल डाला था। टॉस के बाद बारिश और पिच का एक हिस्सा गीला होने के कारण मैच लगभग आधे घंटे की देरी से शुरू हुआ। स्कॉटलैंड की पारी के सातवें ओवर में फिर से बारिश ने खलल डाला। बारिश के कारण खेल रोके जाते समय स्कॉटलैंड ने 6.2 ओवर में बिना किसी नुकसान के 51 रन बना लिये थे।

बारिश के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो मैच को 10-10 ओवर का कर दिया गया। जोंस ने 30 गेंद की पारी में चार चौके और दो छक्के लगाए जबकि मुंसे ने 31 गेंद की पारी में इतने ही चौके और छक्के लगाये। इंग्लैंड के गेंदबाज एक भी विकेट लेने में नाकाम रहे।

मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर ने अपने दो-दो ओवर में क्रमश 11 और 12 रन खर्च किये तो वहीं क्रिस जॉर्डन और राशीद अली ने क्रमश: 24 और 26 रन लुटाये। मोईन अली ने दो ओवर में 15 रन दिये। मुंसे ने शुरुआती ओवरों में मार्क वुड और मोईन अली के खिलाफ चौके जड़े तो वहीं जोंस ने चौथे ओवर में जॉर्डन के खिलाफ लगातार गेंदों पर छक्का और दो चौके लगाये।

टीम ने सातवें ओवर में पचासा पूरा किया लेकिन बारिश के कारण खेल में रुकावट आयी। बारिश के का बाद खेल शुरू होने पर दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक रूख अपनाया। दोनों ने आठवें ओवर में राशीद अली के खिलाफ छक्के लगाये। मुंसे ने जॉर्डन के खिलाफ गेंद को दर्शकों के पास पहुंचाया। राशीद ने आखिरी ओवर में कसी हुई करते हुए सिर्फ आठ रन खर्च किये।