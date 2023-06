England vs Ireland 2023: संघर्ष काम नहीं आया!, इंग्लैंड ने आयरलैंड को 10 विकेट से हराया, एशेज से पहले जोरदार जीत, जानें प्लेयर ऑफ द मैच कौन

Highlights ओली पोप को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया। एशेज से पहले जोरदार जीत हासिल की। इंग्लैंड ने आयरलैंड को 10 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया।

England vs Ireland 2023: इंग्लैंड ने आयरलैंड को 10 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। आयरलैंड के खिलाड़ियों ने दूसरी पारी में कड़ा संघर्ष किया। अंग्रेजी बल्लेबाजों ने बाज़बॉल के साथ आयरलैंड खिलाड़ियों को जवाब दिया। एशेज से पहले जोरदार जीत हासिल की। ओली पोप को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया।

ओली पोप के करियर के पहले दोहरे शतक और बेन डकेट के साथ उनकी दूसरे विकेट के लिए 252 रन की साझेदारी के मदद से इंग्लैंड ने पहली पारी चार विकेट पर 524 रन पर समाप्त घोषित किया था। आयरलैंड ने पहली पारी में 172 रन बनाए थे। आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में अपना मजबूत शिकंजा कस दिया था।

आयरलैंड ने दूसरी पारी में 9 विकेट खोकर 362 रन बनाए। इंग्लैंड को दूसरी पारी में 10 रन बनाने थे और 4 गेंद में 12 रन बनाकर बाजी जीत ली। पोप ने 205 रन की लाजवाब पारी खेली, जबकि डकेट ने 182 रन बनाए। पोप ने अपनी पारी में 22 चौके और तीन छक्के लगाए जबकि डकेट की पारी में 24 चौके और एक छक्का शामिल है।

इन दोनों के अलावा जो रूट ने 56 रन का योगदान दिया। उन्होंने और पोप तीसरे विकेट के लिए 146 रन की साझेदारी की। रूट के आउट होने से यह साझेदारी टूटी। एंडी मैक ब्रायन ने रूट को आउट करने के बाद पोप को भी पवेलियन भेजा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने पोप के आउट होने के तुरंत बाद पारी समाप्त घोषित कर दी थी।