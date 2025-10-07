ENGW vs BANW: इंग्लैंड ने महिला विश्वकप में बांग्लादेश को 4 विकेट से हराया, हीथर नाइट ने खेली नाबाद 79 रनों की पारी

Women’s ODI World Cup 2025: महिला वनडे विश्वकप में मंगलवार को इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 4 विकेट से जीत दर्ज की। हीथर नाइट की नाबाद 79 रनों की बदौलत इंग्लैंड ने 179 रनों के आसान लक्ष्य को 46.1 ओवर में अपने 6 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश उलटफेर करने की स्थिति में था, लेकिन हीथर नाइट की बदौलत इंग्लैंड ने चार विकेट शेष रहते जीत हासिल कर ली। बांग्लादेशी गेंदबाज़ों ने इंग्लैंड को मुश्किल में डाल दिया था क्योंकि उन्हें एक बड़ी जीत का आभास हो गया था, लेकिन नाइट की नाबाद अर्धशतकीय पारी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

मारुफ़ा अख्तर ने दोनों सलामी बल्लेबाज़ों को आउट कर दिया, इससे पहले फ़हीमा खातून के तीन विकेटों ने बांग्लादेश को बढ़त दिला दी थी। लेकिन एलिस कैप्सी और चार्ली डीन ने नाइट के साथ मिलकर अहम साझेदारियाँ निभाईं और एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल की, जो टूर्नामेंट में उनकी दूसरी जीत थी। हीथर नाइट प्लेयर ऑफ़ द मैच रहीं।