By रुस्तम राणा | Updated: September 8, 2025 07:15 IST2025-09-08T07:15:20+5:302025-09-08T07:15:20+5:30

ENG vs SA, 3rd ODI: इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी हार के साथ दक्षिण अफ्रीका ने बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड

ENG vs SA, 3rd ODI: दक्षिण अफ्रीका को वनडे इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जब इंग्लैंड ने रविवार को जोफ्रा आर्चर की तूफानी गेंदबाजी और जैकब बेथेल के पहले शतक की बदौलत 342 रनों की जीत में मेहमान टीम को सिर्फ 72 रनों पर आउट कर दिया।

तीन मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप करने के लिए 415 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, प्रोटियाज़ ने साउथेम्प्टन में 20.5 ओवरों में शर्मनाक हार का सामना किया। यह वनडे प्रारूप के इतिहास में पहले बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा जीत का अंतर था, जिसने 2023 में श्रीलंका के खिलाफ भारत की 317 रनों की जीत को पीछे छोड़ दिया।

दक्षिण अफ्रीका 1993 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने सबसे कम वनडे स्कोर 69 रनों को पार करने से बाल-बाल बच गया। इंग्लैंड की इससे पहले सबसे बड़ी जीत 2018 में ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 242 रनों की जीत थी। बेथेल ने सिर्फ़ 82 गेंदों में 110 रन बनाए और जो रूट ने हमेशा की तरह प्रभावी शतक जड़ा, उसके बाद आर्चर ने दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाज़ों की धज्जियाँ उड़ाने की शुरुआत की।

इस तेज़ गेंदबाज़ ने नौ ओवरों में 18 रन देकर 4 विकेट चटकाए और दक्षिण अफ़्रीका के शीर्ष पाँच बल्लेबाज़ों में से चार को आउट किया। यह एक ऐसा ज़बरदस्त फॉर्म था जिसने इस बात को रेखांकित किया कि इंग्लैंड इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशेज सीरीज़ के लिए आर्चर को फिट क्यों रखना चाहता है।

हेडिंग्ले में सीरीज़ के पहले मैच में सात विकेट से हारने और लॉर्ड्स में दूसरा मैच पाँच रनों से हारने के बाद, इंग्लैंड अंतिम मैच में अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की बदौलत अपनी साख बचाने में कामयाब रहा। इंग्लैंड का पाँचवाँ सबसे बड़ा वनडे स्कोर 414-5 रन दक्षिण अफ्रीका को हराने के लिए काफ़ी था।

जोस बटलर के नाबाद 62 और सलामी बल्लेबाज़ जेमी स्मिथ के 62 रनों ने बेथेल और रूट के साथ मिलकर रनों की झड़ी लगा दी। बेथेल की जीवंत पारी में 13 चौके और तीन छक्के शामिल थे, जिससे 21 वर्षीय खिलाड़ी ने दिखा दिया कि इंग्लैंड उन्हें सभी प्रारूपों में तेज़ी से रन बनाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है।

दक्षिण अफ्रीका के पास बुधवार से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हो रही टी-20 सीरीज में अपनी गलती सुधारने का मौका होगा।

टॅग्स :South Africa Cricket TeamEngland Cricket TeamODIJofra Archerदक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीमइंग्लैंड क्रिकेट टीमवनडेजोफ्रा आर्चर