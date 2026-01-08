Durban Super Giants vs Pretoria Capitals 2026: 69 गेंद, 9 चौके, 9 छक्के और 118 रन, शाई होप ने कूटे रन, एसए लीग में पहली  हैट्रिक लुंगी एनगिडी के नाम

Highlights Durban Super Giants vs Pretoria Capitals 2026: सुपर जायंट्स को अंतिम ओवर में 18 रन की जरूरत थी। Durban Super Giants vs Pretoria Capitals 2026: रोस्टन चेज ने उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। Durban Super Giants vs Pretoria Capitals 2026: बटलर तीन रन से शतक पूरा नहीं कर पाए।

डरबनः शाई होप ने एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाया, जिसके बाद लुंगी एनगिडी ने लीग की पहली हैट्रिक हासिल की जिससे प्रिटोरिया कैपिटल्स ने डरबन सुपर जायंट्स (डीएसजी) को एक बड़े स्कोर वाले मैच में 15 रन से हराया। होप ने 69 गेंदों पर नाबाद 118 रन बनाए, जिसमें नौ छक्के और इतने की चौके शामिल हैं।

उनकी इस पारी की बदौलत कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 201 रन का विशाल स्कोर बनाया। इसके जवाब में सुपर जायंट्स की टीम 19.4 ओवर में 186 रन बनाकर आउट हो गई। उसकी तरफ से जोस बटलर ने सर्वाधिक नाबाद 97 रन बनाए। कैपिटल्स के लिए एनगिडी ने 39 रन देकर तीन और गिडयोन पीटर्स ने 35 रन देकर तीन विकेट लिए।

सुपर जायंट्स को अंतिम ओवर में 18 रन की जरूरत थी लेकिन रोस्टन चेज ने उसे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। क्वेना मफाका और नूर अहमद दोनों के रन आउट होने के कारण बटलर तीन रन से शतक पूरा नहीं कर पाए।