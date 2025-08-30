Duleep Trophy 2025: अंकित-धुल ने जोड़े 290 गेंद में 240 रन, सेमीफाइनल की दहलीज पर उत्तर क्षेत्र, बाहर होगा पूर्वी क्षेत्र

Highlights धुल पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। अंकित ने संयम से खेलते हुए शतक जड़ा। मोहम्मद शमी ने बीच-बीच में बल्लेबाजों को परेशान किया।

बेंगलुरुः पूर्वी क्षेत्र के खिलाफ कप्तान अंकित कुमार और उभरते हुए बल्लेबाज यश धुल के शानदार शतकों ने उत्तर क्षेत्र को शनिवार को यहां दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल की दहलीज पर पहुंचा दिया। उत्तर क्षेत्र ने 183 रन की बढ़त के बावजूद फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अंकित (नाबाद 168 रन) और धुल (133 रन, 157 गेंद) ने शानदार बल्लेबाजी की जिससे उनकी टीम ने क्वार्टर फाइनल के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 388 रन बनाकर कुल 563 रन की बढ़त बना ली। अंकित और धुल ने दूसरे विकेट के लिए 290 गेंद पर 240 रन जोड़े।

इस दौरान धुल पूरी तरह आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे जबकि अंकित ने संयम से खेलते हुए शतक जड़ा। शुभम खजूरिया (21) के जल्दी आउट होने के बाद पूर्वी क्षेत्र के गेंदबाज उत्तरी क्षेत्र की इस जोड़ी पर कोई प्रभाव डालने के लिए संघर्ष करते रहे। वरिष्ठ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बीच-बीच में बल्लेबाजों को परेशान किया।

लेकिन पूर्वी क्षेत्र के गेंदबाज दिन में बस इतना ही कर सके। बाईस साल के धुल तब 48 रन पर थे, उन्हें किस्मत का साथ मिला जब बाएं हाथ के स्पिनर मनीषी की गेंद पर शरणदीप सिंह ने कवर्स पर उनका कैच टपका दिया। दिल्ली के इस बल्लेबाज ने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया।

अंकित ने 74 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया और जल्द ही उनके युवा साथी ने 112 गेंद में अपना आठवां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। फिर अंकित ने 155 गेंद में शतक पूरा किया। रियान पराग ने धुल को पगबाधा आउट कर उनकी पारी समाप्त की। दिन का खेल समाप्त होने तक अंकित के साथ आयुष बदोनी 56 रन बनाकर खेल रहे थे।